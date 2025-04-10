Индексы все издергались

9 апреля индекс Московской биржи, обновив пятимесячный минимум, опускаясь ниже уровня 2600 пунктов, отыграл к концу дня значительную часть потерь. Американские индексы, показавшие при открытии робкий рост, после заявлений президента США Дональда Трампа о приостановлении введения некоторых пошлин, взлетели на 6–8,5%. Однако до стабилизации рынков пока далеко, краткосрочные моменты роста будут, но эксперты обращают внимание на рост доходности американских долговых бумаг как на более существенный индикатор. Российскому фондовому рынку помимо мировой войны пошлин угрожают низкие цены на нефть и крепкий рубль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

9 апреля индекс Московской биржи к середине торговой сессии опускался до отметки 2598,85 пункта, минимума с декабря 2024 года. Таким образом, бенчмарк падал более чем на 5% по отношению к предыдущему закрытию. Впрочем, ведущие европейские индексы к этому моменту также показали снижение на 3,8–4,3%. Как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, «пошлины сейчас главный инструмент давления, причем со всех сторон», Китай не стал мелочиться с ответными мерами, Европа тоже недолго собиралась с силами.

При этом российский рынок в настоящее время «находится под давлением низких цен на нефть и крепкого рубля» (см. “Ъ” от 5 апреля), указывает старший финансовый аналитик сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. Взаимные же пошлины лишь повышает риск замедления мировой экономики, что негативно отражается на сырьевых рынках. Цена нефти уже снизилась до $60 за баррель, что, естественно, негативно для российского рынка, подчеркнул руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. «Вместе с нефтью под давлением находятся промышленные металлы» (см. “Ъ” от 8 апреля), указывает господин Стратичук.

Лишь при открытии торгов в США и другие рынки начали показывать позитивное движение. В начале торгов ведущие американские индексы показывали рост в пределах 1%. Как отмечает Алена Николаева, «кто-то решил, что рынок перепродан, кто-то увидел, как Дональд Трамп пытается смягчать риторику, а Скотт Бессент озвучивает, что 70 стран готовы к переговорам». В результате и европейские индексы отыграли часть падения и закрылись лишь на 3–3,3% ниже закрытия предыдущего дня. Российский IMOEX показал снижение «лишь» на 3,5%, остановившись на отметке 2650,69 пункта.

После такого значительного падения может произойти краткосрочный отскок нефтяных котировок, однако для полноценного восстановления цен на нефть необходимо значимое улучшение новостного фона, считают аналитики «Го Инвест». «Например, корректировка планов ОПЕК+ о наращивании добычи или увеличение санкционного давления США на Иран и Венесуэлу. В то же время влияние торговых войн на российский рынок ограничено из-за его изолированности»,— рассуждают они.

Защитный актив первого выбора для многих — это золото, не исключены новые исторические максимумы цены, отмечает господин Карпунин. Кроме того, к таким активам можно отнести акции компаний, имеющих низкий уровень долга, которые платят дивиденды, а также компаний из секторов товаров или услуг первой необходимости, отмечает господин Стратичук.

Вместе с тем госпожа Николаева считает, что пока текущее движение называть разворотом рано, причем «основной страх сегодня уже не в акциях, а в облигациях». Она обращает внимание на рост доходности по десятилетним US Treasuries, которые стремятся к отметке 4,7% годовых. После этого, согласно техническому анализу, «открывается дорога» на 5,5% годовых, а если «пойдут каскадные ликвидации», то и на все 6% годовых, отмечает она.

Уже после закрытия основных торгов на биржах России и Европы Дональд Трамп заявил, что приостанавливает действия пошлин в отношении ряда стран на 90 дней. Судя по всему, это вызвало энтузиазм на американском рынке, фондовые индексы резко пошли вверх. К 21:00 индекс Dow Jones поднимался на 5,8%, S&P 500 — на 7,1%, NASDAQ Composite — на 8,5% по отношению к закрытию предыдущего дня. Игра на повышение продолжалась и на вечерней сессии Московской биржи. «Отскоки на рынке будут, но пока они технические, и все активы, не являющиеся защитными, будут продаваться на росте котировок»,— резюмирует Алена Николаева.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев