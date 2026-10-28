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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Мир

В МИД России исключили зеркальный ответ в случае ужесточения визового режима ЕС

Россия не введет полный запрет на выдачу виз гражданам Евросоюза (ЕС), даже если сообщество ужесточит визовый режим для россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «РИА Новости».
Дипломат отметил, что Россия может ввести отдельные ограничения, однако принцип «зеркального ответа» не соответствует внешнеполитической линии страны. «Потому что если они делают глупости, то мы глупости повторять не будем»,— подчеркнул господин Грушко. Замминистра указал, что Россия никогда не прибегала к тотальному запрету виз для европейцев.
Ранее Еврокомиссия анонсировала планы по ужесточению выдачи шенгенских виз россиянам. В частности, в Финляндии и Эстонии выступили с инициативами полного запрета туристических виз для россиян и ограничения въезда определенных категорий лиц. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс также призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
МИД
Европа