В МИД России исключили зеркальный ответ в случае ужесточения визового режима ЕС

Дипломат отметил, что Россия может ввести отдельные ограничения, однако принцип «зеркального ответа» не соответствует внешнеполитической линии страны. «Потому что если они делают глупости, то мы глупости повторять не будем»,— подчеркнул господин Грушко. Замминистра указал, что Россия никогда не прибегала к тотальному запрету виз для европейцев.