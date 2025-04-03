Игра тарифов

Объявленные в ночь со 2 на 3 апреля 2025 года «зеркальные» десятипроцентные пошлины на импорт в США из 185 стран, усиленные повышенными до 17–49% ставками для государств, у которых наблюдается особенно сильная асимметрия в торговле с Соединенными Штатами, обосновываются защитой интересов американских производителей и налогоплательщиков, желанием сократить торговый дефицит и восстановить «справедливость». Однако эти меры могут сильно перестроить систему международной торговли, сократить долю в ней США и дорого обойтись их экономике — торможение ее роста и разгон инфляции практически гарантированы, в отличие от успехов импортозамещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Около полуночи по Москве президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома, объявил о введении страной ввозной пошлины 10% на импорт из 185 стран — эта мера заработает с 5 апреля 2025 года. Также вводятся повышенные «зеркальные» пошлины на поставки из государств, применявших в торговле с крупнейшей экономикой мира несимметричные торговые ограничения, ведущие к крупным дефицитам в торговом балансе США,— эти тарифы вступят в силу в полночь 9 апреля.

Объявленные повышения кратно превосходят ожидания. Так, лидерами в этом отношении стали Камбоджа — 49%, Вьетнам — 46%, Шри-Ланка — 44%, Бангладеш — 37%, Таиланд — 36%, Китай — 34%, Тайвань — 32%, Индонезия — 32%, Швейцария — 31%, ЮАР — 30%, Южная Корея — 25%, Япония — 24%, Малайзия — 24%, ЕС — 20%, Израиль — 17%.

Примечательно, что РФ в списках целей повышенных американских тарифов не оказалось. Как пояснил Fox News глава Минфина страны Скотт Бенсент, «США не торгуют с Россией».

Отметим, в 2024 году импорт российских товаров в США действительно составил лишь $3 млрд против $4,6 млрд в 2023 году и $14,4 млрд в 2022 году — это результат санкций против РФ, введенных из-за ее военной операции на Украине. Соседние Казахстан и Украина в списке есть: для первого размер пошлин составит 27%, для второй — 10%.

Отдельный тариф 25% вводится с 3 апреля на все ввозимые в США иностранные автомобили — при этом, по данным Bloomberg, с 3 мая он будет распространен и на 150 разновидностей комплектующих, по оценкам Reuters, это затронет импорт в США на $600 млрд. Крупнейший поставщик автомобилей на американский рынок — Япония, первые оценки ее потерь от повышения США пошлин — $12 млрд в год, или 0,25% ее ВВП.

«Сюрпризом» стало включение в указ о пошлинах и четырехзначной группы кодов товарной номенклатуры, покрывающих весь импорт в США компьютерной техники,— в 2024 году его объем составил $138,6 млрд. Также подписан исполнительный ордер, закрывающий «лазейку» в виде возможности беспошлинного ввоза в США недорогих товаров из Китая (стоимостью ниже $800) почтой — они будут автоматически облагаться почтовой службой по ставке $25 или 30% от таможенной стоимости, с 1 июня минимальная пошлина повысится до $50 за посылку. Это, отметим, крупный канал беспошлинного ввоза — в 2024 году число посылок без таможенного оформления (режим de minimis), по данным источника Reuters в администрации США, превысило 1,4 млрд.

Всего поступления от новых пошлин ранее оценивались американской администрацией в $600 млрд в год — это половина от торгового дефицита страны, достигшего в 2024 году $1,2 трлн.

При этом США сохраняют за собой право увеличить пошлины, если другие страны введут ответные ограничения: они оформлены как «полномочия по внесению изменений, позволяющие президенту Трампу увеличить тариф, если торговые партнеры примут ответные меры, или снизить его, если они предпримут существенные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений и придут к соглашению с США в вопросах экономики и национальной безопасности», говорится в заявлении Белого дома.

Ранее аналитики предполагали, что изменения будут значительно более мягкими, и по оценкам Института международных финансов, даже в этом виде станут ощутимыми для крупнейших торговых партнеров США и в первую очередь для Мексики (экспорт которой в США составляет пятую часть ее ВВП), Вьетнама (30% ВВП) и Таиланда (11,6%).

Повышая пошлины, Вашингтон пошел по срединному из предложенных офисом экономического советника Белого дома Кевина Хессета путей — мягкий базировался на «плоской» ввозной пошлине по ставке 10%, жесткий предполагал полную компенсацию торговой асимметрии, однако в своем заявлении президент США назвал избранный вариант «добрым», в среднем он призван компенсировать лишь половину «несправедливости» в торговле США с отдельными государствами. При этом в оценке дисбаланса, как следует из заявлений господина Трампа, учитывалась как разница в уровне пошлин при встречных поставках, так и нетарифные ограничения на поставки американских товаров, усиливающие торговый дисбаланс.

Объявленные меры открыто позиционируются американскими властями как протекционистские — предполагается, что они должны «перезапустить» промышленность США и способствовать «возвращению» производств, вынесенных в третьи страны.

Вторая часть реформы — налоговые послабления для американских предприятий — анонсирована на лето 2025 года. В целом это знакомая российскому читателю и активно декларируемая в России с 2010-х годов риторика импортозамещения при поддержке торговых барьеров для ограничения конкуренции собственной продукции с дешевым импортом. Однако результативность ее ограничена, как правило, отдельными отраслями и локальным замещением закупок некоторых технологических компонентов — в отсутствие технологического суверенитета полное закрытие экономики от импорта невозможно, а иностранное оборудование для инвестпроектов из-за торговых барьеров дорожает и поставляется дольше, снижая результативность инвестиций.

Впрочем, власти США, как ранее и российские, уже объявили, что не будут облагать пошлинами критический импорт, важный для производства и национальной безопасности, заявил в среду Белый дом. Среди них «энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в Соединенных Штатах», говорится в заявлении Белого дома.

Отметим, критическим отличием США от РФ, которое может сказаться на результативности политики импортозамещения, является размер и платежеспособность внутреннего рынка.

В РФ запуск новых проектов зачастую ограничен именно этими факторами, для США это ограничение практически отсутствует.

Возможная результативность протекционизма в США, однако, будет подталкивать перестройку глобальной торговли и формирование новых локальных блоков, разделенных растущими торговыми барьерами. Минувшей ночью о намерении как минимум изучить возможность ответных мер в отношении США уже заявили представители большинства крупных экономик от Канады до Австралии. Впрочем, торговая война с КНР, объявленная Дональдом Трампом в его предыдущий президентский срок, демонстрирует, что итог может оказаться проигрышным для самих США: после завершения противостояния по инициативе Соединенных Штатов в форме «сделки» экспорт Китая в страну вырос, встречный же торговый поток фактически не изменился, а дефицит торговли — усугубился. Выстраивание системы глобальной торговли, формирование Всемирной торговой организации и ликвидация торговых барьеров были обоснованы экономическими причинами, взаимной выгодой стран и расширением конкуренции ради снижения непроизводительных издержек, и отказ от этой идеологии в пользу экономического изоляционизма неизбежно будет приводить к обратным эффектам.

Олег Сапожков