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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
ПотреблениеАлкогольный рынок

На «Балтику» гонят волну

Крупному производителю пива угрожают иском о банкротстве
«Волжский магистральный коллектор» намерен обратиться в суд, чтобы признать второго по величине производителя пива в России компанию «Балтика» банкротом. В последней говорят, что расценивают подобное заявление как попытку давления со стороны контрагента, конфликт с которым развивается с 2020 года из-за сточных вод.

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Как следует из сообщения на Федресурсе от 27 октября 2026 года, ООО «Волжский магистральный коллектор» (ВМК) намерено обратиться в суд с заявлением о несостоятельности пивоваренной компании «Балтика». Задолженность «Балтики» перед компанией составила около 94,19 млн руб.
В «Балтике» заявили “Ъ”, что у компании не было и нет признаков финансовой несостоятельности. Действия ВМК там расценивают как намеренный шаг с целью повлиять на судебное решение накануне назначенного заседания Арбитражного суда. С «Волжским магистральным коллектором» “Ъ” связаться не удалось.

«Балтика» — второй производитель пива в России после «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes). Компании принадлежат восемь заводов в стране, на которых разливается пиво под марками «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное» и энергетик Flash Up. В декабре 2024 года АО «ВГ Инвест», чьи собственники не раскрываются, выкупило компанию у датской Carlsberg за $320 млн. По данным СПАРК, в 2025 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» увеличилась на 8,22% год к году, до 145,86 млрд руб., чистая прибыль составила 13,32 млрд руб. против 6,7 млрд руб. убытков годом ранее.

«Волжский магистральный коллектор» зарегистрирован в 2017 году в поселке Комсомольский Самарской области. Занимается сбором и обработкой сточных вод. Входит в агрокомпанию «Сев Агро-Поволжье», принадлежащую Алексею Сафонову. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка «Волжского магистрального коллектора» увеличилась примерно в 2,3 раза год к году, до 132,26 млн руб.

Спор между компаниями тянется с 2020 года. Только 26 октября 2026 года ВМК направил к «Балтике» четыре иска, суть которых не раскрывается. Еще один иск с требованием взыскать 888,5 тыс. руб. направлен 15 октября. В картотеке арбитражных дел фигурирует более десяти дел между компаниями. Из одного из них следует, что в июне 2020 года ВМК обнаружил в пруде-накопителе трубу, по которой с июня 2018 года по июль 2020 года «велся бездоговорной сброс стоков». Обследование установило, что трубопровод без других врезок ведет на территорию филиала «Балтика-Самара».
Согласно материалам одного из последних дел, «Балтика» попросила пересмотреть решение о взыскании долга. Рассмотрение этого заявления назначено на 3 ноября. В связи с этим, предполагает адвокат и советник Forward Legal Данил Бухарин, уведомление ВМК на Федресурсе связано с попыткой «Балтики» добиться пересмотра решения и с возможной паузой во взыскании. Вероятность того, что в отношении такой крупной и платежеспособной компании, как «Балтика», будет введена процедура наблюдения, незначительна, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.
На практике уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве нередко используют, чтобы подтолкнуть должника к покрытию задолженности или переговорам, отмечает господин Бухарин. По его словам, для крупного бизнеса такая публикация чувствительна, поскольку привлекает внимание банков, поставщиков и других партнеров, а в зависимости от условий кредитных договоров может создать и дополнительные сложности с финансированием. При этом законодатель и суды зачастую не признают такое поведение недобросовестным само по себе, поскольку речь идет о реализации законного права кредитора, заключает Владимир Хантимиров.
Владимир Комаров, Ян Назаренко, Дарья Андрианова

Газета «Коммерсантъ» №200

от 28.10.2026, стр. 10
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Алкогольный рынок
Банкротство компаний
Ритейл

Авторы

  • Дарья Андрианова
    Дарья Андрианова
    старший корреспондент
  • Владимир Комаров
    Владимир Комаров
    корреспондент
  • Ян Назаренко
    Ян Назаренко
    корреспондент