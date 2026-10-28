На «Балтику» гонят волну
«Балтика» — второй производитель пива в России после «Напитки вместе» (ранее AB InBev Efes). Компании принадлежат восемь заводов в стране, на которых разливается пиво под марками «Балтика», Zatecky Gus, «Жигулевское», «Арсенальное» и энергетик Flash Up. В декабре 2024 года АО «ВГ Инвест», чьи собственники не раскрываются, выкупило компанию у датской Carlsberg за $320 млн. По данным СПАРК, в 2025 году выручка ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» увеличилась на 8,22% год к году, до 145,86 млрд руб., чистая прибыль составила 13,32 млрд руб. против 6,7 млрд руб. убытков годом ранее.
«Волжский магистральный коллектор» зарегистрирован в 2017 году в поселке Комсомольский Самарской области. Занимается сбором и обработкой сточных вод. Входит в агрокомпанию «Сев Агро-Поволжье», принадлежащую Алексею Сафонову. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка «Волжского магистрального коллектора» увеличилась примерно в 2,3 раза год к году, до 132,26 млн руб.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 10