На «Балтику» гонят волну

Спор между компаниями тянется с 2020 года. Только 26 октября 2026 года ВМК направил к «Балтике» четыре иска, суть которых не раскрывается. Еще один иск с требованием взыскать 888,5 тыс. руб. направлен 15 октября. В картотеке арбитражных дел фигурирует более десяти дел между компаниями. Из одного из них следует, что в июне 2020 года ВМК обнаружил в пруде-накопителе трубу, по которой с июня 2018 года по июль 2020 года «велся бездоговорной сброс стоков». Обследование установило, что трубопровод без других врезок ведет на территорию филиала «Балтика-Самара».