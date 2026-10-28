В Тульской области повреждены дома и объекты в промзоне после атаки БПЛА
В Новомосковске Тульской области повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты в промышленной зоне после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Данные о пострадавших и возможном масштабе ущерба не уточняются.
На месте происшествия работают экстренные службы. В город также направлены специалисты лаборатории Роспотребнадзора и ГУ ТО «Природа» для проверки экологической обстановки.
Средства ПВО продолжают отражать атаки беспилотников в регионе. С 5:14 мск в Тульской области сохраняется ракетная опасность.