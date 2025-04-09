Глобальные тарифные войны получили локальное измерение

Начатая президентом США Дональдом Трампом «мировая тарифная война» привела к раздорам в его собственном лагере. Миллиардер Илон Маск и главный стратег нынешнего экономического давления на другие страны за счет повышения пошлин Питер Наварро уже успели обменяться публичными оскорблениями, а американские СМИ сообщают о глубоком расколе между господином Маском и президентом Трампом. Население США в этом споре склоняется на сторону миллиардера — лишь четверть населения ожидает положительного эффекта от ввозных пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: Tingshu Wang / File Photo / Reuters

Эта неделя ознаменовалась публичной перепалкой между двумя близкими соратниками президента США Дональда Трампа — миллиардером Илоном Маском и старшим советником президента США по торговле и производству Питером Наварро. Все началось с того, что господин Наварро в интервью телеканалу CNBC прошелся по Tesla, которая принадлежит Маску. Как заявил советник Трампа, большая часть деталей для электрокаров этой марки поставляется из-за рубежа: аккумуляторы из Японии и Китая, а электроника из Тайваня, тогда как на американской территории происходит только сборка автомобилей.

Такая схема организации производства, по мнению Наварро, противоречит тарифной политике президента Трампа, стремящегося, чтобы все производство осуществлялось в США.

Ответ Илона Маска не заставил себя ждать. 8 апреля американский предприниматель назвал своего оппонента идиотом, который «глупее мешка с кирпичами», разместив соответствующий комментарий в соцсети Х.

В продолжение господин Маск заметил, причем справедливо, что у Tesla больше всего автомобилей американского производства. «Tesla — самый вертикально интегрированный автопроизводитель в Америке с самым высоким процентом американских деталей. Наварро должен спросить выдуманного им фальшивого эксперта Рона Вару (псевдоним Наварро в его работах по экономике)»,— указал миллиардер. Его слова подтверждает статистика: с 2021 года Tesla является бессменным лидером в American-Made Index по степени локализации производства автомобилей в США.

Такая «дуэль» между двумя сторонниками действующего президента неслучайна: господин Маск выступает против введения неподъемных пошлин на экспорт для ряда стран, которые разрабатывал и лоббировал господин Наварро. Источники The Washington Post сообщали, что после анонсирования нового тарифного пакета господин Маск несколько раз пытался убедить президента Трампа отказаться от этой затеи. Тот, однако, предпочел прислушаться к Питеру Наварро.

В результате миллиардер решил перенести спор в публичное пространство, причем не постеснялся перейти на личности. К примеру, в одном из недавних постов в Х Илон Маск указал, что «получить степень доктора философии по экономике в Гарварде — это плохо, а не хорошо», делая отсылку к образованию Наварро.

Более примечательным стало выступление американского предпринимателя по видеосвязи на съезде итальянской партии «Лига» в субботу, 5 апреля. Там господин Маск представил свое видение международной торговли, которое кардинально отличается от проводимой администрацией Трампа политики. «И Европа, и США, на мой взгляд, в идеале должны перейти к ситуации с нулевыми пошлинами, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой»,— сказал он.

Позиция господина Маска объясняется и личным интересом: новые тарифы вызвали обвал фондовых рынков, и одна только Tesla потеряла $18 млрд из-за падения курса акций.

Ситуацию усугубляет и резкое падение продаж электрокаров в США как ответ на действия господина Маска по оптимизации госаппарата. И это не говоря о случаях вандализма и акциях протеста в автосалонах бренда. Проблема достигла такого масштаба, что в марте ФБР пришлось сформировать целевую группу по пресечению случаев насилия в точках продаж и на зарядных станциях Tesla.

Но в том, что касается тарифной войны, простые американцы оказались скорее на стороне Илона Маска. Согласно опубликованному 8 апреля исследованию Pew Research Center, лишь четверть американцев ожидают положительного результата от введения высоких тарифов на экспорт в США. Чуть более половины опрошенных убеждены, что пошлины в отношении Китая навредят самой Америке. Опрос был проведен еще до обрушения фондового рынка в понедельник, 7 апреля, после которого количество обеспокоенных действиями администрации Трампа наверняка существенно выросло.

Вероника Вишнякова