В Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек
Силы ПВО за ночь сбили над Липецкой областью 45 беспилотников ВСУ. При атаке пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в «Максе».
По словам господина Артамонова, госпитализация раненому не потребовалась. Кроме того, обломки сбитых БПЛА выбили окна в многоквартирном доме. В СНТ дрон упал на садовый участок, рассказал губернатор. Падение еще одного беспилотника зафиксировано рядом с жилым домом в Данковском районе.
Минобороны России об отражении атаки БПЛА в Липецкой области пока не отчитывалось.