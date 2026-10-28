В Липецкой области при атаке БПЛА пострадал человек

По словам господина Артамонова, госпитализация раненому не потребовалась. Кроме того, обломки сбитых БПЛА выбили окна в многоквартирном доме. В СНТ дрон упал на садовый участок, рассказал губернатор. Падение еще одного беспилотника зафиксировано рядом с жилым домом в Данковском районе.