Трамп: конфликт с Ираном закончится, когда я захочу
Американский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном завершится тогда, когда он сам этого захочет.
«Меня ранее спрашивали: "Когда война с Ираном закончится?" Я отвечал: "Тогда, когда я захочу, чтобы она закончилась"»,— сказал господин Трамп на митинге в Техасе (цитата по Fox News).
Накануне на митинге в штате Миссисипи Дональд Трамп обвинил Иран в развязывании войны с США. По его словам, Тегеран был «в двух неделях» от создания ядерного оружия. Он также назвал достигнутое в июне мирное соглашение о прекращении огня «пустой тратой времени».