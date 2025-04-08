Дональд Трамп заигрался на повышение

Как стало известно вечером 8 апреля, президент США Дональд Трамп реализовал свою угрозу повысить пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентных пунктов — теперь общий уровень тарифной нагрузки на поставки из Китая с 9 апреля составляет запретительные 104%. Из меры когда-то экономического регулирования внешней торговли тарифы превращаются в чисто политический инструмент — необходимость заплатить американской таможне больше, чем товар стоит, делает убыточными практически все поставки из КНР, объем которых в 2024 году превысил полтриллиона долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP

Угроза нового повышения пошлин на поставки из Китая была озвучена Вашингтоном 7 апреля, после «неправильной», по оценке президента США, реакции властей КНР на второй этап объявленной Соединенными Штатами тарифной войны — повышения с 9 апреля ставок таможенных пошлина на китайские товары на 34 п. п., до 54% таможенной стоимости импорта (ранее пошлины были повышены с 10% до 20% с 4 марта — что мало сказалось на экономике страны, см. “Ъ” от 1 апреля). Вечером 8 апреля сначала Fox News со ссылкой на источник в Белом доме, а затем и официальный Вашингтон подтвердили — с 9 апреля тариф на поставки в США из КНР вырастет до 104% таможенной стоимости товаров.

Судьба конкретных поставок при этом, очевидно, будет зависеть от наличия в контрактах оговорок, позволяющих признать ситуацию форс-мажором — но очевидно, что Вашингтон рассчитывает усилить давление на Пекин срывом значительной части внешнеторговых сделок уже в ближайшие дни. Экспорт Китая в США по итогам 2024 года вырос до $525 млрд, что соответствует суточному объему поставок (и потерь китайских экспортеров от необходимости уплаты повышенных тарифов либо срыва сделок) в $1,4 млрд.

Поставки США в КНР, напомним, втрое меньше — и «симметричные» меры Пекина в отношении американских поставок, уже повысившие нагрузку на них до 54% (об этом было объявлено 4 апреля — дополнительные 34 процентных пункта прибавлены к 20-процентной пошлине, введенной в марте), менее чувствительны для Вашингтона, даже притом что КНР, вероятнее всего, эскалацию поддержит — тем более что обращение к «внешним» арбитрам быстрого решения проблемы не обещает. Всемирная торговая организация (ВТО) подтвердила, что власти КНР обратились к ней в связи с действиями США: страна «запросила консультации по разрешению споров ВТО в отношении США из-за американских мер, которые вводят… дополнительные пошлины в 34% на импорт из Китая начиная с 9 апреля».

По мнению Пекина, действия американской стороны несовместимы с обязательствами США по положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) от 1994 года (базовое соглашение ВТО).

В ВТО отметили, что консультации «дают возможность сторонам обсудить сложившуюся ситуацию и попытаться найти приемлемое решение», а при его отсутствии в течение 60 дней спор может быть передан на рассмотрение специальной группы по разрешению споров. Этот канал разрешения конфликта, однако, ведет в тупик — назначение судей апелляционного органа ВТО, который уполномочен разрешать подобные конфликты, заблокировано самими США с 2019 года — и даже в относительно спокойном для глобальной торговли 2024 году в организации надежд на разблокировку не было (см. “Ъ” от 27 февраля 2024 года).

Впрочем, в отличие от внешней торговли, масштаб последствий происходящего для потребительского рынка и экономик участников конфликта окажется «зеркальным»: блокировка импорта на $40 млрд в месяц для рынка в 300 млн человек угрожает заметно разогнать цены в США — и быстро: основной поток китайского экспорта — это потребительские товары, ориентированные на конечного покупателя.

Наряду с требованиями господина Трампа к ФРС «перестать играть в политику и снижать ставку» это создает риск устойчивого обесценения доллара, похожего на падение турецкой лиры в последние годы. ФРС, впрочем, давлению Белого дома научилась противостоять еще в первый срок Дональда Трампа (см. “Ъ” от 7 апреля) — и скорее перейдет к повышению ставки, что угрожает США дороговизной финансирования любых проектов и в целом охлаждением экономики, схожим с происходящим сейчас в РФ — тогда как избирателю было обещано процветание.

Для КНР же с ее миллиардным населением и планами ориентации на внутренний рынок «обнуление» импорта из США несет скорее отложенные последствия. Заметная часть таких поставок — промежуточные промышленные товары, и на краткосрочной экономической динамике необходимость их замещения, вероятнее всего, не скажется.

Олег Сапожков