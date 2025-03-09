За правами едут за рубеж

Россияне стали все чаще получать водительские права в обход Госавтоинспекции. По данным Autonews, для этого граждане используют положения закона об обязательной замене иностранных прав на российские. Их стимулируют к этому сложности со сдачей экзаменов по обычной формуле, которая порой может растянуться на годы. Так, после трех неудачных попыток пересдача возможна не менее чем через шесть и не позднее, чем через девять месяцев со времени последнего испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Неудивительно, многие пользуются исключением в законе, заметил автомобильный эксперт, руководитель проекта Probok.net Александр Шумский: «Согласно статистике, в России с первого раза сдают теорию и практику всего лишь 13,8% человек. Это очень мало, в разы меньше, чем во многих других странах. С 1 апреля 2024 года в законе появилась абсолютно законная лазейка, что водители (и граждане других стран, и россияне) могут обменять права именно иностранного происхождения. В ряде случаев это происходит без пересдачи теории. Например, белорусу можно вообще ничего не сдавать и не менять язык. А для стран, которые подписали вместе с РФ Венскую конвенцию, можно просто их заменить, сдав только теорию.

Так что сейчас многие очень активно ездят в Грузию, где можно без обучения в автошколе, с самоподготовкой сдать экзамен буквально за полтора часа — теорию, площадку и город. Все это обойдется в сумму около $100.

И в результате даже с билетами может получиться дешевле, чем в России, где нужно идти в автошколу, а потом ехать на экзамены в ГАИ. Поэтому действительно люди стали получать иностранные права, например, грузинские, и потом, пересдав дома только теорию, меняют их на российские. И все абсолютно легально. Теорию сдать проще, поэтому это работает. Единственное, что нужно выучить иностранные ПДД, но они более или менее в странах, которые подписали международную конвенцию, одинаковые, поэтому это не так сложно. Практика показывает, что есть люди, которые ездят в Киргизию, Белоруссию, но в основном в Грузию, там проще всего это сделать. Более того, выясняется, что это такой "туризм по правам", он развит не только в России, но и для многих европейских стран».

Подобные исключения в законе необходимо устранить, иначе это может привести к росту аварийности на дорогах, уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «В законе должно было быть указано, что права иностранного образца нельзя использовать в Российской Федерации тем, кто уже имеет национальное водительское удостоверение. Если такой отсылки нет, то человек вылетает за рубеж, получает документы, его останавливают здесь, он показывает иностранные права и может с ними ездить. И я очень надеюсь, что эту дыру в законодательстве, которая возникла из-за некачественной проработки нормативного документа, получится одним днем закрыть, как Госдума умеет.

Безусловно, делать это нужно как можно скорее, чтобы люди, которые были лишены права на управление транспортным средством из-за, например, употребления алкоголя или наркотиков, не вернулись на дороги. Потому что если у них есть деньги на запрещенные вещества, то и выехать за рубеж они, скорее всего, смогут, и водительское удостоверение там купить тоже. Мы уже готовим обращение в Министерство внутренних дел и общаемся с депутатами, чтобы максимально ускорить этот процесс. Надеемся, что государство увидит проблему, которая могла бы и не появиться».

По итогам прошлого года в России было выдано 1,34 млн водительских прав, что на 2% меньше, чем в 2023-м, следует из данных ГАИ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский