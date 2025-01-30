Отдых в воспитательных целях

Этим летом дети будут отдыхать в лагерях по единому стандарту — его проект опубликовало Минпросвещения. Ведомство подготовило программу воспитательной работы, на основе которой организации должны формировать тематический план смен и распорядок детского дня. Документ предусматривает ряд мероприятий, направленных на воспитание патриотизма и привитие ценностей здорового образа жизни и традиционной семьи. В результате из лагеря должен вернуться подросток, «сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности». Эксперт отмечает, что эта программа воспитания — первое включение государства «в регламентацию содержания отдыха детей» после распада СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения «Федеральную программу воспитательной работы для организации отдыха детей и их оздоровления». На ее основе детские лагеря должны сформировать тематические планы смен и распорядок дня, а также подготовить собственные воспитательные программы.

По данным Минпросвещения, общий объем финансирования детского отдыха в 2024 году достиг рекордных 83 млрд руб., что на 15 млрд больше, чем в 2023-м. Охват детей организованным отдыхом за прошлый год также вырос на 465 тыс. и составил более 5,7 млн (29% от всего числа школьников). Всего работало более 39 тыс. детских лагерей, но большинство из них (79%) — пришкольные и подразумевают только дневное пребывание.

Программа была разработана после утверждения в конце 2024 года поправок к ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка». После этого в задачи организаций детского отдыха стало входить и воспитание, которое должно осуществляться «в контексте бесшовной образовательной среды» и в интеграции с федеральной рабочей программой воспитания.

На 58 страницах программы авторы объясняют, что «приоритетной задачей государства в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной, гармонично развитой, социально ответственной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности», к тому же «готовой к созидательному труду и защите Родины».

Также предлагаются форматы мероприятий, подходящих для реализации этой задачи. Они разделены на три обязательных блока.

Первый — «Мир: наука, культура, мораль» — включает литературные встречи, исторические игры и информационные часы. На них детям «задаются образцы нравственного поведения через знакомство с историческими деятелями науки и культуры разных стран и эпох, с героями—защитниками Отечества».

Далее следует блок «Россия: прошлое, настоящее, будущее». В его рамках предусмотрена ежедневная церемония подъема и спуска российского флага (в дни открытия и закрытия смены, а также в государственные праздники это делается «торжественно»). Прилагается и список «основных государственных и народных праздников, памятных дат»: в их числе День воссоединения Крыма с Россией, День русского языка, День семьи, любви и верности, День физкультурника и День кино. Отмечать их следует «по единым федеральным методическим рекомендациям и материалам».

Второй комплекс мероприятий в этом блоке касается «суверенитета и безопасности, защиты российского общества, народа России, и в первую очередь — памяти защитников Отечества и подвигов героев Отечества, сохранения исторической правды».

Проводя часы памяти и мужества, вожатые и педагоги должны «показать ребятам важность сохранения памяти о подвигах наших предков, защитивших родную землю и спасших мир от фашистской агрессии, о геноциде советского народа, о военных преступлениях нацистов, которые не имеют срока давности». Для формирования у детей и подростков гражданского самосознания также предлагаются информационные часы и акции: «Защищать Родину — почетный долг», «Дети на защите Отечества», «Герои моей семьи», «Бессмертный полк».

Последний блок — «Человек: здоровье, безопасность, семья, творчество, развитие» — направлен на профилактику вредных привычек и формирование «социально-ценностного отношения к семье как первоосновы принадлежности к народу, Отечеству».

Предполагается, что в результате этих мероприятий лагерь по окончании смены покинет подросток, «сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности», проявляющий готовность к защите Родины и способный «аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду». Он должен также «проявлять уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей».

Документ начнет действовать с апреля 2025 года: уже этим летом организации детского отдыха должны будут пересмотреть свой подход к проведению смен. В Минпросвещения пока не ответили на запрос «Ъ» о том, как будут готовить специалистов к работе по новым стандартам.

«Эта программа воспитания — первое за многие годы включение государства в регламентацию содержания отдыха детей и их оздоровления»,— сказал «Ъ» профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета Борис Куприянов. По его словам, после развала СССР «детский отдых в лагерях лишился явных идеологических ориентиров», хотя «ряд ценностей советского времени не утратил своей актуальности и сегодня». Эксперт опасается, что «при линейной реализации» этих ценностей могут «возникнуть риски»: «Ценности коллективизма в наше рыночное время нельзя транслировать по лекалам прошлого.

Кроме того, в 1990-е годы детям стали меньше доверять, жизнь детских лагерей стала заорганизованной, ребенка все время стали занимать, сокращая его свободное время». Педагог надеется, что при внедрении программы удастся исправить эти недостатки. Борис Куприянов отмечает, что документ готовился в «некоторой спешке», и это «не позволило в полной мере учесть современные реалии, традиционные и инновационные подходы к воспитанию детей в лагере». Он считает, что, несмотря на «множество бесспорных положений», программа должна быть «не стандартом, а ориентиром». «Торопливое внедрение всех этих положений в массовую практику создает риски имитации,— беспокоится профессор.— Работники сферы детского отдыха и оздоровления должны сами проживать эти ценности и органично встраивать в систему своей работы».

Полина Ячменникова