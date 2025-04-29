Новые законы в мае 2025 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 1 мая станет обязательной маркировка снеков. Под новые требования подпадут чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. Кроме того, крупные торговые сети будут обязаны блокировать продажу нелегальных маркируемых товаров даже в отсутствие интернета или ответа от оператора системы маркировки «Честный знак» в течение 1,5 сек.

Какие планы у Белого дома на маркировку товаров — в материале «Ъ».

С 2 мая расширяются основания для признания гражданина иноагентом. К ним добавятся:

содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ;

помощь иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России;

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред стране;

финансирование подобной деятельности.

Как Госдума принимала изменения — в материале «Ъ».

С 2 мая работники ведомственной охраны смогут применять спецсредства или огнестрельное оружие при отражении атак БПЛА как на охраняемых ими объектах, так и вне их.

Крупнейшие удары БПЛА по России — в материале «Ъ».

С 2 мая за несообщение о готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью, будет введена уголовная ответственность. Максимальное наказание за подобное правонарушение — лишение свободы на срок один год.

Как авторы закона объяснили его необходимость — в материале «Ъ».

С 2 мая статус ветеранов боевых действий получат военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

Как изменения обсуждали в правительстве — в материале «Ъ».

С 9 мая подкарантинная растительность, ввозимая в РФ, будет проходить проверки еще до отгрузки, а в некоторых случаях — в местах выращивания. Иностранные лаборатории, проводящие подобные проверки, будут проходить специальный аудит. Ограничения не коснутся членов ЕАЭС.

Какова доля России в европейском экспорте и импорте — в материале «Ъ».

С 15 мая кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Как депутаты хотят защищать граждан от мошенников — в материале «Ъ».

С 23 мая изменятся критерии для признания квалифицированным инвестором. Получить подобный статус станет возможным при наличии дохода в размере не менее установленного Банком России, или образования, или ученой степени, определенных регулятором.

Как Центробанк менял требования — в материале «Ъ».

С 25 мая в России начнет работать реестр должников по алиментам. Информация о подобных лицах будет находиться в открытом доступе до полного погашения долга.

Как будет работать новый реестр — в материале «Ъ».

С 30 мая ужесточится наказание за утечку личных данных. Максимальный штраф для физлиц составит 400 тыс. руб., для должностных лиц — 600 тыс. руб., а для компаний — 15 млн руб. За повторное нарушение юрлицо может быть наказано оборотным штрафом в размере до 3% выручки.

Почему вырос спрос на юристов в области защиты данных — в материале «Ъ».

С 30 мая физлица смогут перевести максимум 100 тыс. руб. при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Ограничение коснется и электронных средств.

Поможет ли блокировка трансакций бороться с мошенниками — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов