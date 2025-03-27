Интернет-рекламе расписали три процента

Минцифры разработало механизм выплат сборов за интернет-рекламу, а также порядок контроля процесса. Последний будет осуществлять Роскомнадзор: служба будет следить за своевременностью и полнотой выплат. Участники рынка должны будут перечислять их не позднее 5-го числа третьего месяца после окончания квартала. В рекламных агентствах настаивают на доработке инициативы: сейчас она ставит в неравные условия рекламу и иные формы продвижения, поскольку нет четкого определения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления Минцифры, опубликованным на портале правовых актов 26 марта. Документ утверждает особенности выплат обязательных отчислений за интернет-рекламу (сбор в размере 3% от профильных доходов участников рынка) и порядок контроля за этим процессом, в том числе за «полнотой и своевременностью выплат средств». Так, налог будет взиматься с рекламораспространителей, операторов рекламных систем, посредников и агентов, заключивших договор с рекламодателем. При этом, если договор с последним заключил рекламный агент, на него ложатся обязательства по отчислению от вознаграждения.

Положение о том, что сбор за интернет-рекламу может быть введен для дофинансирования нацпроекта «Экономика данных», ранее появилось в проекте федбюджета на 2025–2027 годы (см. “Ъ” от 2 октября 2024 года). Инициатива была внесена в Госдуму 12 апреля 2024 года, позже представлены ключевые для отрасли поправки, а уже в декабре документ подписал президент РФ Владимир Путин. Сбор за интернет-рекламу в размере 3% дохода будет взиматься со всех ее распространителей в сети: СМИ, блогеров, операторов рекламных систем, а также посредников между ними и рекламодателями, за исключением ряда категорий распространителей. Основные положения закона вступили в силу в январе 2025 года.

Контролировать поступление отчислений будет Роскомнадзор, следует из проекта постановления. Ведомство будет формировать размер сбора не позднее 15-го числа «второго месяца квартала, следующего за платежным периодом». Сами отчисления должны быть выплачены не позднее 5-го числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получен доход. Например, сбор за второй квартал необходимо заплатить до 5 сентября.

В противном случае в течение десяти дней со дня получения уведомления регулятор будет взыскивать деньги в судебном порядке, сказано в документе. Все необходимые данные будут отражены в «личном кабинете плательщика» на сайте Роскомнадзора. После предоставления данных плательщик за десять дней должен либо согласовать расчет, либо предоставить уточненные сведения. Проект постановления вступает в силу с 1 апреля.

В Роскомнадзоре перенаправили запрос в Минцифры. Представитель министерства сообщил, что «отчисления будут направлены на развитие и поддержку российских IT-компаний и отечественных информационных ресурсов, что поможет компаниям разрабатывать новые конкурентные решения и повышать их качество».

470,2 миллиарда рублей составил объем рынка интернет-рекламы в 2024 году, по данным АКАР

Пока участники рекламного рынка настаивают на доработке инициативы. Сейчас положение не учитывает особенности ритейл-медиа, где реклама часто встроена в пользовательский опыт (например, рекомендации товаров на маркетплейсах), говорит вице-президент по ритейл-медиа Retail Rocket Group Наталья Родина: «Поэтому необходимо определить, какие элементы сегмента являются рекламой и как корректно рассчитывать сбор с нестандартных форматов».

Дополнительного пояснения требует правило о том, что агенты, не имеющие прямых договоров с рекламодателем, не должны уплачивать сбор, отмечают в NMI Digital. В Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) уточнили, что сейчас в проекте «содержатся очень сложные формулировки» и организация представит свои предложения в течение 15 дней. В АДВ и Okkam отказались от комментариев.

В документе не прописан четкий механизм разрешения споров в случае, если плательщик не согласен с расчетом Роскомнадзора, говорит основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

Есть и риски двойного налогообложения в сложных рекламных цепочках, что может создать дополнительные трудности для бизнеса, считает она. «Система ставит в неравные условия рекламу и иные формы продвижения, например оформление карточек на маркетплейсах, плату за размещения объявлений»,— считает директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев. «С экономической точки зрения это идентичные услуги, поскольку реклама — это частный случай продвижения, но они почему-то не входят в сбор»,— заключает господин Григорьев.

Юлия Юрасова, Олег Козырицкий