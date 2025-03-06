Семейной ипотеке пересматривают ценз

Власти задумались о расширении программы семейной ипотеки. Она может стать доступной для семей с одним ребенком, которому еще не исполнилось 18 лет, сейчас возраст ограничен шестью годами. Это следует из перечня поручений по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака, с ним ознакомился РБК. Кроме того, по данным ТАСС, Новак поручил Минфину и Минстрою проработать вопрос продления льготной ипотеки до 25 марта. Сейчас кредит со ставкой 6% могут получить семьи с одним ребенком до шести лет включительно, родители с двумя несовершеннолетними детьми из небольших городов, а также семьи с ребенком-инвалидом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пойдут ли власти на расширение программы? И кто от этого выиграет? Ипотечный брокер Дмитрий Ракута считает, что меры поддержат рынок недвижимости. Однако, по его словам, цены на жилье могут снова пойти вверх: «В последние месяцы продажи у застройщиков оставались на низком уровне. Расширение семейной ипотеки, особенно если можно будет приобрести жилье с одним ребенком до 18 лет, охватит, я думаю, 50% рынка. Безусловно, это будет позитивным сигналом для рынка недвижимости, продажи у застройщиков опять активизируются.

Но здесь нужно иметь в виду, что речь о снижении стоимости квадратного метра вряд ли будет идти. Может даже получиться обратный эффект, когда продажи могут быть достаточно высокими, и застройщики могут вернуться к моменту повышения цены «квадрата». Поэтому здесь нужно будет, если вдруг такая инициатива будет принята, успевать быстрее оформить эту ипотеку, пока более-менее приемлемые цены, есть скидки у застройщиков, пока застройщики не почувствовали ажиотажный спрос».

В конце января представители строительной отрасли на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным предлагали распространить льготную ипотеку на бездетные семьи. По задумке они смогут получить кредит под 6% в обмен на обещание родить ребенка в ближайшие два года. Если пара не выполнит условие, ставку заменят на рыночную. Проект сейчас рассматривает Минфин. По оценкам собеседников РБК, количество семей, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, если возраст единственного ребенка увеличат до 18 лет, может вырасти вдвое. К финансовой стороне инициативы остается еще много вопросов, отметил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Конечно, это решение не экономическое, а политическое, оно связано с демографической ситуацией. Будет ли это сильно разогревать цены, сказать сложно. Зависит от того, в какой срок это введут и какие лимиты будут по ипотеке.

Или не будет лимитов, потому что до этого было поручение президента убрать лимиты по семейной ипотеке. Так или иначе, надо примерно считать, сколько государство готово потратить на софинансирование. Важно будет смотреть, какие будут условия, под какой процент. Например, ипотека просто расширится на нынешних условиях или это будут какие-то особые условия конкретно этой программы.

Понятно, что если будет чуть выше ставка, то, возможно, будет чуть меньше выдач. Пока этих расчетов нет, сложно сказать, сколько денег понадобится, на какое примерное количество ипотек рассчитывает государство. Может быть, это сделает более ровный спрос на эту программу, потому что у семей появится в таком случае больше времени, чтобы принимать решения. Возможно, они будут учитывать то, что спрос на такую ипотеку не будет взрывной, а будет более или менее плавным. Но, конечно, все будет зависеть и от ключевой ставки в конкретный момент времени».

В феврале рынок ипотеки показал максимальный месячный рост с июня 2022 года. Выдача жилищных кредитов увеличилась почти на 80% по сравнению с январем, до 220 млрд руб., это следует из предварительной оценки Frank RG. Авторы исследования связывают это с сезонностью и низкой базой января. Аналитики «Дом.РФ» считают, что рост можно объяснить отменой лимитов по льготным программам.

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Елена Иванова