Мусор пахнет деньгами

Мусоровозам могут разрешить до 2028 года передвигаться по российским дорогам с существенным перегрузом без штрафов, которые сегодня составляют до 400 тыс. руб. Проблемы возникают из-за конструкции имеющихся в распоряжении операторов машин для транспортировки мусора, однако замена парка обойдется в масштабе страны в 120 млрд руб. Минтранс посчитал, что действующая мусорная техника ежегодно наносит ущерб дорожному полотну в размере 400 млрд руб., но если не принять поправки, население будет значительно больше платить за вывоз отходов, утверждают в думском комитете по экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рассмотренные парламентом в среду поправки к закону об автодорогах внесены группой сенаторов и депутатов в октябре 2024 года. Для предотвращения преждевременного разрушения дорожного полотна большегрузным транспортом законодательством установлен ряд ограничений. Так, на большинстве дорог в России действует норматив нагрузки не более 6 тонн на ось, на некоторых магистралях — 11,5 тонны на ось. Поправками предложено сделать для мусоровозов исключение из правил до 1 января 2028 года.

По данным думского комитета по экологии, сейчас в стране около 20 тыс. специализированных машин для транспортировки мусора. 70% из них, констатируют авторы инициативы, эксплуатируются с превышением нагрузки на заднюю ось. Штраф за перевес составляет от 250 тыс. до 400 тыс. руб. Фиксируют нарушение автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК). При этом из-за специфической конструкции (пресс в задней части кузова) груз в этих машинах распределяется неравномерно — основная нагрузка приходится на заднюю ось (или две оси, в зависимости от типа машины). «Любой региональный оператор, который загрузил технику отходами хотя бы на 20–30%, уже является нарушителем»,— констатировал один из авторов поправок сенатор Александр Двойных. Профессиональное сообщество говорит об этой проблеме уже десять лет, пояснил “Ъ” глава ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Ситуация обострилась в связи с расширением сети АПВГК: сейчас их в России 450, в следующие годы станет больше.

Для перехода на технику меньших габаритов (с меньшей нагрузкой на ось), по оценке Минприроды, операторам потребуется 120 млрд руб. (или 40 млрд руб. ежегодно в случае использования механизмов лизинга). Как следует из пояснительной записки, «вопросы устойчивости работы региональных операторов» обсуждались на совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева 11 октября. После этого концепция законопроекта получила поддержку правительства.

При этом авторы законопроекта признают, что перегруженные мусоровозы ежегодно наносят дорогам ущерб в размере 400 млрд руб. (статистика Минтранса). По данным “Ъ”, против инициативы выступили представители региональных властей, в частности, Мордовии и Нижегородской области. Поддержали ее, впрочем, Красноярский край, Оренбургская и Новосибирская области. Счетная палата законопроект не поддержала, указав в заключении, что движение грузовиков с повышенной нагрузкой приведет к росту расходов всех бюджетов на содержание и ремонт дорог. Неконтролируемое движение «сверхнормативных транспортных средств» может повлечь разрушение дорог, сказано и в заключении на документ правительства РФ. Там предложили ко второму чтению внести в текст ряд уточнений. В частности, по мнению правительства, мораторий должен касаться только двухосных и трехосных грузовиков. Нужно прописать и верхний предел допустимой массы и нагрузки на ось транспортного средства, при превышении которого штраф все же будет выноситься. Думский комитет по охране природы предлагает федеральным министерствам разработать госпрограмму или план по «перевооружению мусорного парка». В Минпромторге вчера на запрос “Ъ” не ответили.

Обсуждение поправок вызвало бурную дискуссию на пленарном заседании. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») предложил сократить мораторий до двух лет. Он рассказал, что глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с депутатами ЕР обещал начать разработку нового типа техники уже в 2025 году. Господин Москвичев заметил, что зачастую проблема не в технике, а в том, что водители чрезмерно прессуют мусор, чтобы заработать больше, в результате возникает перевес. Николай Коломейцев (КПРФ) призвал проверить региональных мусорных операторов. Они «ошиблись», по его словам, закупив в свое время «не те» машины. «Уверен, что у китайцев можно купить нужные мусоровозы,— заявил он.— А сейчас за три года вы полностью убьете все муниципальные дороги, которые ведут к полигонам». Господин Коломейцев также заметил, что мусоровозы можно нагружать на треть, тогда и штрафов не будет.

«Можно загружать мусоровозы на треть, но тогда они должны будут ездить в три раза чаще, нужно больше ГСМ и водителей,— возразил зампред думского комитета по экологии Александр Коган (ЕР).— Все эти расходы придется вложить в тариф, а значит, оплачивать будет население. Если мы не введем мораторий, то потом эти штрафы придется либо заложить также в тариф, либо в расходы региональных бюджетов».

Иван Буранов