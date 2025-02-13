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Коммерсантъ FM
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Госдума наступила на балльное место

Депутатов возмутили планы Рособрнадзора ввести низкий порог на экзамене для детей мигрантов

Руководство Госдумы раскритиковало проект приказа Рособрнадзора, согласно которому детям мигрантов, планирующим попасть в школу, достаточно набрать 30% от максимального количества баллов. Норму планировалось ввести с 1 апреля вместе с федеральным законом, где прописано обязательное тестирование. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал проект приказа «девальвацией» закона, который принимался для того, чтобы дети приезжих, по его словам, «не испытывали стресса» и «не создавали проблемы для других детей». Минимальный порог должен составлять не менее 50%, считают отдельные депутаты. Господин Володин предложил Госдуме обратиться в связи со случившимся к премьеру Михаилу Мишустину. После изложенных претензий Рособрнадзор оперативно удалил проект приказа: в ведомстве объяснили публикацию «технической ошибкой», пообещав провести служебную проверку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В декабре прошлого года, напомним, Госдума приняла законопроект, запрещающий принимать в школу детей мигрантов, не прошедших тестирование по русскому языку. Поправки к закону «Об образовании» внесла группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным (ЕР), вице-спикером Ириной Яровой (ЕР) и лидерами всех фракций. Изменения вступают в силу 1 апреля — с этого момента дети мигрантов должны подтвердить знание русского языка на уровне, нужном для «освоения федеральных образовательных стандартов».

Вячеслав Володин объяснял необходимость поправок тем, что, по его данным, 41% детей мигрантов либо не знают, либо очень плохо знают русский язык. «Даже одного такого ребенка в классе достаточно, чтобы парализовать учебный процесс»,— говорил он.

Порядок прохождения определит Минпросвещения; диагностические материалы, критерии оценок, уровень минимальных баллов для успешной сдачи экзамена — Рособрнадзор.

Вечером 12 февраля Рособрнадзор разместил на regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект приказа, в котором прописано, что ребенок, претендующий на место в школе, должен набрать не меньше 30% от максимального числа баллов (которое в документе не раскрывается). Как будет проходить само тестирование и какие будут критерии оценки, неизвестно. Утром 13 февраля документ вызвал резкую реакцию депутатов Госдумы.

«Вообще-то при пятибалльной системе 30% — это двойка. "Неудовлетворительно" называется эта оценка,— заявил во время пленарного заседания нижней палаты парламента депутат Михаил Матвеев (КПРФ).— А "удовлетворительно" — это 60%».

Минимальный порог, по мнению господина Матвеева, должен составлять 50% от максимума. Претензию поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, назвав проект приказа «девальвацией норм закона, который мы приняли».

«Получается формализм,— заявил он.— Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык в школе, не испытывать стресса, не создавать проблемы для других детей. А подзаконный акт издается абсолютно противоречащий и духу, и норме закона».

Господин Володин предложил подготовить обращение к премьер-министру, где будет указана «недопустимость такого подхода». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР) пообещала, что представителей Минпросвещения и Рособрнадзора в ближайшее время пригласят в Госдуму, чтобы те пояснили свою позицию. «Они привыкли, что на уровне подзаконных актов можно вариативно, как они себе это представляют, все сделать. Но сейчас не та ситуация,— посетовала она.— В данном случае ответственность парламента за исполнением закона перед гражданами обнуляется безответственностью решений, которые принимаются профильными министерствами».

Депутаты позаботились о рожденных, обретенных и будущих россиянах

Еще до окончания пленарного заседания обсуждаемый проект был удален с regulation.gov.ru. «По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах,— заявили в пресс-службе Рособрнадзора.— В настоящее время проводится служебная проверка этого факта. Работа над документом продолжается. После ее завершения планируется размещение документа для общественного обсуждения». На дополнительные вопросы “Ъ” (например, почему был выбран лимит в 30%) в ведомстве не ответили. Точной даты, к которой будут готовы экзаменационные материалы, в Рособрнадзоре пока не назвали. Документы находятся «в активной стадии разработки» и будут готовы к моменту вступления в силу закона, заявлял ранее заместитель руководителя ведомства Игорь Круглинский. «Времени на это очень ограниченное количество»,— отмечал он. К этому же моменту будут определены и минимальные баллы для успешного прохождения теста.

В удаленном проекте не указывалось, по какой шкале должен оцениваться экзамен.

По действующим правилам для получения аттестата за 9-й класс выпускникам необходимо набрать на ОГЭ по русскому языку 15 баллов из 37 (то есть 40% от максимального балла), а одиннадцатиклассники смогут окончить школу, если наберут на ЕГЭ по русскому языку 24 балла из 100 (то есть 24% от максимального балла). Таким образом, сегодня выпускникам российских школ для успешного завершения обучения нужно набрать меньше половины баллов.

Полина Ячменникова

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