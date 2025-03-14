Деньги дают обратный ход

ЦБ РФ второй месяц подряд фиксирует чистый отток средств россиян из иностранных банков. По данным «Ведомостей», в декабре граждане забрали оттуда на 6 млрд руб. больше, чем перевели, а уже в январе разница достигла 12 млрд руб. Выводят россияне средства и с иностранных депозитов. Эксперты считают, что уже можно говорить об осторожной тенденции. Но как долго она продлится? И почему россияне решили вернуть свои средства? Об этом — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

События начала 2022 года привели к тому, что россияне вывели рекордную сумму на зарубежные счета. Только за первые три месяца она превысила $64 млрд, что оказалось почти в четыре раза больше показателей 2021-го за аналогичный период. Выше цифры поднимались только в 2014 году, когда из страны ушло $152 млрд. Теперь тенденция начала меняться. Аналогичная ситуация происходит и с депозитами. По словам вице-президента компании Mera Capital Group Валерия Петрова, этому есть логичное объяснение: «После событий 2022-го ряд российских граждан вывели свои средства за рубеж и провели какое-то время за границей. Сейчас, когда стабилизировалась ситуация, судя по заявлениям американских властей и по объективной обстановке как на поле боя, так и в экономике, та часть денег, которую люди использовали в качестве средств платежа, они пытаются перевести обратно в Россию для того, чтобы иметь возможность ими легально распоряжаться».

В абсолютных цифрах общее количество переводов за рубеж также снижается. Если еще в 2022-м россияне вывели свыше 2 трлн руб., то в 2024-м — уже 625 млрд руб. Это можно было бы объяснить санкциями, из-за которых в том числе переводы стали дороже. Но частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков полагает, что дело еще и в возможности заработать на российском рынке:

«Сейчас очень выгодно инвестировать просто в рубль за счет высоких ставок по депозитам.

Кроме того, может быть, есть какие-то инвестиционные планы, потому что российский рынок дешевый, а ситуация начала меняться, мы видим старт переговорного процесса. Наверное, все-таки бытовые нужды носят основной характер. И если у нас в январе-феврале рубль был достаточно слабым, и можно было вернуть какие-то средства обратно на родину и заработать, то в каком-то более широком плане говорить об инвестиционных интересах граждан, наверное, еще рано».

Впрочем, на фоне средних объемов операций по переводу за рубеж, пока речь идет о возвращении очень скромных сумм. Однако эксперты считают, что уже можно говорить об осторожном тренде. Но как долго он продлится? Версия есть у инвестиционного стратега управляющей компании «Арикапитал» Сергея Суверова:

«Нельзя сказать, что этот тренд носит устойчивый характер, но, думаю, в течение ближайших месяцев он сохранится.

Если ситуация пойдет в сторону мирного договора по Украине, я думаю, что россияне по мере снижения санкционных рисков могут опять возвращать средства в иностранные банки. И также доходность рублевых инструментов, если Центральный банк приступит к снижению ключевой ставки, тоже может несколько снизиться».

Пока эксперты ожидают, что снижение ключевой ставки начнется только во второй половине года. Однако некоторые крупные банки уже ухудшают условия по депозитам. И потому отток средств россиян из-за рубежа может продлиться недолго.

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Андрей Загорский