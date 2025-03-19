Поводок поправят

Удмуртский парламент поддержал федеральный законопроект об эвтаназии всех отловленных бездомных животных с оговоркой, что регионам разрешат самим решать судьбу неагрессивных особей. Зоозащитники указывают на риски для экосреды региона при принятии проекта закона и не меньшую опасность для жителей от собак на самовыгуле. Эксперты отмечают сложность однозначного определения степени агрессивности животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госсовет Удмуртии в целом поддержал федеральный законопроект об эвтаназии всех отловленных бездомных животных, которым не нашли владельца, по окончанию срока временного содержания в приюте. Копию отзыва на законопроект без даты «Ъ-Удмуртия» получил 18 марта. При этом, как следует из документа, парламентарии предложили дать регионам право возвращать неагрессивных особей в естественную среду обитания и тем самым решать самостоятельно, что делать с собаками и кошками без хозяев.

Весной 2024 года в Удмуртии приняли законопроект об эвтаназии бездомных животных с «признаками немотивированной агрессии» или неизлечимо больных. Выловленных особей содержат в приюте 20 дней — из них 10 занимает карантин, столько же отводится на поиск хозяев. Если владельцев не нашлось, животное вакцинируют, стерилизуют, маркируют и отпускают в прежнюю среду обитания. Помимо Удмуртии решение об эвтаназии животных приняли еще в 11 регионах.

Сейчас на уровне федерации действует закон от 2018 года «Об ответственном обращении с животными», который предписывает региональным властям действовать с бездомными животными по системе отлов—стерилизация—вакцинация—возврат (ОСВВ). Последний пункт допускает вариативность: животное могло остаться в приюте до конца жизни. В 2023 году в закон внесли поправки — ОСВВ перестала быть обязательной, «если иное установлено» региональным законодательством. После этого в Якутии и Бурятии разрешили умерщвление безнадзорных собак и кошек. Однако решения региональных властей были отменены на уровне Конституционного суда РФ как входящее в противоречие с принципами гуманности.

Ужесточить федеральную норму комитету по защите семьи Госдумы в конце февраля 2025 года поручил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Этому предшествовала гибель 9-летнего ребенка из-за нападения собак в Ставрополье. При этом в новой версии законопроекта, также как и в действующем законе, нет конкретизации типа животного — «собаки». Отрицательную оценку законопроекту уже дали глава комитета Совета федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, а также парламенты нескольких регионов, включая Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В качестве альтернативного решения предлагается обязательная регистрация и чипизация всех домашних животных.

Исполнительный директор АНО «Желтая бирка» Елена Баранова на рабочей встрече в Госсовете Удмуртии 10 марта сообщила, что количество нападений бездомных животных на жителей республики сократилось на 15% с начала реализации в регионе программы ОСВВ. При этом, по информации регионального Роспотребнадзора, в 2024 году от укусов животных в Удмуртии пострадало 4,1 тыс. жителей. Отмечается, что количество пострадавших за год практически не изменилось (4,2 тыс. в 2023 году), а большинство случаев связаны с нападением собак.

На федеральный законопроект отреагировало ижевское отделение общественной организации «Альянс защитников животных». Они выступили организатором митинга, который был согласован властями и прошел в столице Удмуртии 15 марта. По данным реготделения, резолюцию против поправок в закон подписали 242 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: реготделение «Альянса защитников животных», «ВКонтакте» Фото: реготделение «Альянса защитников животных», «ВКонтакте»

Член регионального отделения «Альянс защитников животных» Варвара Васильева положительно оценила предложение оставить право выпуска неагрессивных животных после ОСВВ. При этом зоозащитник раскритиковала позицию Госсовета Удмуртии, которые «не могут обозначить четко свое мнение».

«Закон об эвтаназии у нас в республике пока не реализуется. Не было ни одного убийства животного, потому что не заключены контракты. Кроме того, в регионе нет пунктов временного содержания бездомных животных. И, собственно, принятый в республике закон никак не повлиял на регулярность и частоту нападений собак — у нас ситуация спокойная. И нападают по статистике в большинстве случаев собаки на самовыгуле, имеющие владельцев»,— сказала госпожа Васильева.

В качестве основных причин роста числа бездомных животных на улице зоозащитница отметила отсутствие регистрации питомцев и законодательной базы, устанавливающей ответственность для недобросовестных владельцев.

Руководитель ижевской городской общественной организации «Кинологический центр "Оружейный град"», экс-член Общественной палаты Удмуртии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Роман Саяпов считает, что в точности установить, может ли собака проявить агрессию в отношении человека, невозможно.

«Невозможно с точностью определить агрессивность. Ученые считают, что собака обладает интеллектом на уровне трех-четырехлетнего ребенка. Это вам подтвердят и владельцы. Собака — социальное существо, которое реагирует в зависимости от ситуации. В экстренной ситуации, в том числе при нахождении в закрытом пространстве, реакция животного, как и у человека, может быть разной — агрессия, страх или приспособление. Это не позволяет судить о том, проявит ли животное агрессию в иных обстоятельствах»,— отметил господин Саяпов.

При этом эксперт добавил, что случаи нападения собак при детальном рассмотрении ситуации не всегда оказываются столь очевидными. По мнению господина Саяпова, оптимальным решением стала бы обязательная их регистрация по аналогии с автомобилями.

Дмитрий Горбунов