МИД РФ сообщил о начале подготовки к участию в саммите G20 в США
Россия начала собирать делегацию, которая поедет представлять страну на декабрьском саммите «Группы двадцати» (G20) в США. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Кто возглавит делегацию, в МИД пообещали сообщить позднее. США приглашали президента России Владимира Путина посетить саммит, но отправится ли он в Майами, неясно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что об этом говорить пока рано.
Саммит будет проходить 14-15 декабря в принадлежащем президенту США Дональду Трампу гольф-клубе в Дорале, штат Флорида. США соберут у себя руководителей стран G20 впервые с 2009 года. Ранее в Госдепартаменте сообщали, что встреча будет посвящена трем ключевым темам — «облегчению бремени регулирования», «реализации потенциала доступных и безопасных цепочек поставок энергии» и «внедрению новых технологий и инноваций».