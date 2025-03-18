Госсовет УР предложил оставить регионам решение об эвтаназии бездомных животных

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», Госсовет Удмуртии в целом поддержал предложение группы депутатов Госдумы внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», позволяющие усыплять бездомных особей по истечении срока содержания в приюте. Отзыв регионального парламента есть в распоряжении редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

При этом депутаты республиканского Госсовета предложили сохранить за регионами РФ право возвращать бездомных особей на прежние места обитания после проведения необходимых мероприятий: осмотров, карантин, вакцинация, стерилизация и маркирование. Отзыв парламента региона направят в комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Напомним, 28 февраля 2025 года в Госдуму внесли законопроект о «защите людей от нападения бездомных животных», которым предлагается позволить умерщвлять особей гуманным способом, если они находятся в приюте дольше установленного срока. Этот период регионам предложили устанавливать самостоятельно. На федеральный законопроект отреагировало ижевское отделение общественной организации «Альянс защитников животных». Они выступили организатором митинга, который прошел в столице Удмуртии 15 марта. По данным реготделения, резолюцию против поправок в закон подписали 242 человека.

Весной 2024 года в Удмуртии приняли законопроект, позволяющий проводить эвтаназию бездомных животных с признаками «немотивированной агрессии» или при наличии у них опасных заболеваний. Для стерилизованных и неагрессивных животных срок поиска хозяев установлен 10 сутками, после чего их возвращают в среду обитания. Всего бездомные особи содержатся в приюте 20 дней, из которых 10 — карантин. Республика вошла в число 12 регионов РФ с разрешением на усыпление животных без хозяев.