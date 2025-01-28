Более 4 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов животных за год

Свыше 4,1 тыс. жителей Удмуртии пострадали от укусов животных, большинство случаев связаны с нападением собак, сообщает пресс-служба управление Роспотребнадзора по республике. Почти треть обратившихся в больницы или 29,3% — дети. При этом количество пострадавших за год не изменилось и соответствует показателю 2023 года — 4,2 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В Каракулинском, Кизнерском и Вавожском районах показатель обращения в больницы после укусов животных находился в диапазоне 460-515 на 100 тыс. жителей (в среднем по республике — 284,2). Превышение в 1,6-1,8 раза, отметили в надзорном ведомстве.

Всего с начала года в республике зарегистрировали 22 случая бешенства животных. Большинство из них (13) пришлось на лис. Отмечались случаи бешенства у барсуков, собак, кошек и крупного рогатого скота.