Депутаты готовы к защите граждан

В ближайший месяц Госдума обсудит несколько законопроектов, вызвавших широкий общественный резонанс. В частности, депутаты планируют защитить граждан от бездомных собак и телефонных мошенников и дать статус участника боевых действий военным, отражающим вторжение ВСУ в Курскую область. Также Дума намерена ужесточить ответственность за возбуждение ненависти или вражды, если оно сопряжено с оправданием насилия. Наконец, возможно и принятие новых ограничений для иноагентов — внесение соответствующих поправок анонсировал спикер палаты Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Дума 17 марта возвращается к работе после региональной недели — в этот день совет палаты утвердит повестку ближайших заседаний. Одним из главных событий месяца станет ежегодный отчет правительства, намеченный на 26 марта. Кроме того, согласно проекту повестки и календарю рассмотрения вопросов на вторую половину марта — начало апреля, депутатам в этот период предстоит рассмотреть несколько громких законопроектов.

Одну из самых обсуждаемых инициатив последнего времени — о возможности умерщвления бездомных животных — планируется рассмотреть в первом чтении 19 марта. Поводом к разработке проекта, внесенного 28 февраля по поручению Вячеслава Володина группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ), стали новые случаи нападения бродячих собак на людей. Документ наделяет регионы правом самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, по истечении которых их можно будет усыпить. Против поправок уже высказались зоозащитники, которых 13 марта поддержал комитет Совета федерации по конституционному законодательству. Его глава Андрей Клишас заявил, что поправки противоречат решению Конституционного суда, который в прошлом году постановил, что эвтаназия бродячих собак и кошек допустима лишь в «экстраординарных случаях».

Еще одной острой проблемой депутаты займутся 18 марта, когда предполагается первое чтение правительственного законопроекта, направленного на противодействие телефонным и интернет-мошенникам. Среди трех десятков предложенных для этого мер — обязательная маркировка звонков, возможность отказа от рекламных обзвонов и спам-рассылок, запрет госорганам и банкам связываться с людьми через иностранные мессенджеры, а также создание базы голосов злоумышленников на основе госинформсистемы «Антифрод». Правда, некоторые новации уже вызвали возражения у банкиров (см. “Ъ” от 11 марта).

Не обойдется и без актуальных военных вопросов. Так, 19 марта в приоритетном порядке должны обсуждаться поправки правительства к закону «О ветеранах», наделяющие статусом участника боевых действий военнослужащих и других сотрудников силовых ведомств, выполняющих боевые задачи в Курской области (подробнее см. “Ъ” от 4 марта). А днем ранее предполагается первое чтение законопроекта группы депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым (ЕР), согласно которому решение о призыве на военную службу будет действовать в течение года (см. “Ъ” от 28 января). По мнению авторов, это позволит избежать случаев, когда призывники «злоупотребляют правом обжалования решений» военкоматов, затягивая время «в целях уклонения от призыва».

Наконец, Дума продолжит борьбу с «внутренними врагами». На 9 апреля запланировано рассмотрение правительственных поправок к ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В случае если это преступление сопровождалось оправданием или пропагандой применения насилия или совершено группой лиц, на него не будет распространяться административная преюдиция (сейчас возбуждение уголовного дела возможно лишь после аналогичного административного наказания в течение года).

Помимо этого, в ближайшее время возможно внесение и оперативное принятие очередных инициатив по контролю за иностранными агентами, анонсированных на прошлой неделе спикером Вячеславом Володиным. Их авторы предлагают признавать иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении «антироссийских» решений международных организаций, помогающих иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ, или вовлекающих граждан в сбор военно-технических сведений, которые могут быть использованы во вред России. Кроме того, для иноагентов и «тех, кто бежал из страны» хотят предусмотреть возможность заочного суда по ряду преступлений, включая фейки об армии и ее дискредитацию, призывы к терроризму и экстремизму, реабилитацию нацизма. А наказание за дискредитацию армии, призывы к санкциям против РФ или содействие антироссийским решениям международных организаций, если эти преступления совершены «из корыстных побуждений или по найму», предложено подкрепить конфискацией имущества.

Ксения Веретенникова