Удмуртия вошла в число 12 регионов с разрешением на эвтаназию бездомных животных

Удмуртия вошла в число 12 регионов РФ с разрешением на эвтаназию бездомных животных, пишет РБК. В двух регионах — Мордовии и Хакасии — подобный закон только вступает в силу, а в трех — Бурятии, Якутии и Магаданской области — действует, но попавших в приют животных не усыпляют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РБК Фото: РБК

Напомним, соответствующий законопроект, позволяющий проводить эвтаназию бездомных животных с признаками «немотивированной агрессии» или при наличии у них опасных заболеваний, приняли весной 2024 года. Для стерилизованных и неагрессивных животных срок поиска хозяев установлен 10 сутками, после чего их возвращают в среду обитания.

28 февраля 2025 года в Госдуму внесли законопроект о «защите людей от нападения бездомных животных», которым предлагается позволить умерщвлять особей гуманным способом, если они находятся в приюте дольше установленного срока. На это отреагировало реготделение общественной организации «Альянс защитников животных». После этого в Ижевске согласовали митинг. Мероприятие учли в реестре очередности использования специально отведенных мест, назначив уполномоченного представителя для содействия в его проведении.