Бездомным животным продлят жизнь

Умерщвлять бездомных котов и собак можно только в экстраординарных случаях, к которым не относится нехватка бюджетных средств на их содержание в муниципальных приютах. Такое решение вынес Конституционный суд (КС), разбирая законность недавно принятых региональных нормативных актов о контроле за безнадзорными животными. В КС ранее обратился Верховный суд Бурятии, где был принят закон, позволяющий усыплять бездомных котов и собак. Местные зоозащитники обжаловали его в суде, их позицию поддержала Генпрокуратура. Аналогичные акты об усыплении приняты в Туве, Самаре, Оренбурге и Удмуртии. Теперь региональные нормы придется корректировать, считает юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жизнь неагрессивных бездомных животных оказалась дорога не только зоозащитникам, но и судьям Конституционного суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Жизнь неагрессивных бездомных животных оказалась дорога не только зоозащитникам, но и судьям Конституционного суда

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За разъяснениями в КС Верховный суд Бурятии обратился в мае 2024 года. Причиной стал региональный закон, принятый в ноябре прошлого года, позволявший местным властям усыплять бездомных животных через месяц после отлова, если их никто не забрал из приюта или места временного пребывания. С требованием признать норму недействующей в высшую судебную инстанцию Бурятии обратились местные зоозащитники. Республиканский ВС, в свою очередь, приостановил действие упомянутой нормы.

Вопросы обращения с бездомными животными регулирует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» (вступил в силу в 2018 году). Изначально в документе были установлены единые требования. Так, регионы должны были отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать «неагрессивных» котов, собак и других животных в их места обитания. Но в июле 2023 года Госдума приняла поправки, которые по-прежнему возлагали на местные власти обязанности отлова и возврата животных в среду обитания, но с оговоркой: «Если иное не установлено законодательными актами субъектов РФ». Поправке предшествовал ряд случаев нападений одичавших животных на людей. Самой резонансной была гибель мальчика, атакованного стаей бродячих собак в Оренбурге весной 2023 года. Поправка позволила региональным властям принять нормы, допускающие усыпление отловленных животных. Первой это сделала Бурятия, за ней последовали Тува, Удмуртия, Астраханская, Магаданская, Оренбургская и Самарская области, Забайкалье, Чукотка и Якутия.

ВС Бурятии попросил КС проверить конституционность норм, введенных в федеральный закон поправками 2023 года. Бурятских судей смутило, что одни статьи закона предписывали региону регулировать обращение с безнадзорными животными только по методике, утвержденной федеральным правительством, а другие отсылали к «законодательным актам субъектов РФ». В республиканском ВС также сочли, что местный закон противоречит принципам гуманного обращения с животными. Эту позицию поддержала Генпрокуратура: в ее заключении для КС говорится, что бурятский закон «исключает отношение» к бездомным животным «как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания».

КС не нашел в указанных нормах федерального закона противоречий с Конституцией, но указал, что усыпление бездомных животных возможно в четырех случаях:

нападение на человека;

«немотивированная агрессивность»;

угроза распространения опасных болезней;

«экстраординарная ситуация», в которой «любые другие мероприятия» помимо умерщвления не могут привести к решению проблемы.

При этом КС специально оговорил, что нехватка мест в приютах либо «оптимизация бюджетных расходов» в этот перечень оснований не входят.

Решение КС означает, что бурятский и другие региональные законы должны быть скорректированы, считает глава юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева: «КС указал, что усыпление животных допустимо только в исключительных случаях». В то же время эксперт усматривает в решении высшей инстанции противоречия:

«С одной стороны, суд указал, что переполненность приютов не может служить основанием для усыпления животных. С другой стороны, в экстраординарных случаях, таких как угрозы безопасности человека или вспышки болезней, усыпление может быть допустимо до улучшения ситуации».

Несмотря на неоднозначность, решение КС направлено «на ограничение произвольных действий по умерщвлению животных и подчеркивает необходимость гуманного подхода», признает юрист.

В управлении ветеринарии республики Бурятия, разрабатывавшем региональный закон, не смогли оперативно прокомментировать решение КС. В Госветслужбе Забайкальского края сказали, что пока краевой закон о бездомных животных «не работает должным образом», так как не приняты подзаконные акты, и на этапе их принятия можно будет учесть решение КС. Отметим, в четверг Магаданский областной суд запретил применять оспариваемую прокуратурой Колымы правовую норму о допустимости эвтаназии неопасных бездомных животных, которая была принята региональным парламентом и вступила в силу 15 июля.

Александр Воронов; Влад Никифоров, Иркутск