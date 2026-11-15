Главные новости к утру 15 ноября
Кушнер сообщил о прорывных идеях на переговорах по Украине
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил, что на переговорах по Украине стороны предложили новые идеи — часть из них, по его мнению, может привести к прорыву в переговорном в процессе, другие предложения могут стать основой для того, чтобы решить оставшиеся разногласия между странами.
Мирра Андреева вышла в финал итогового турнира WTA, установив рекорд. Она отдала на пути к решающей стадии всего 18 геймов, и стала самой молодой финалисткой этого состязания с 2004 года, когда в Лос-Анджелесе отличилась 17-летняя Мария Шарапова.
Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск корабля Starship. Во время приземления верхняя ступень впервые совершила исторический маневр: корабль прямо в воздухе поймали гигантские «руки-манипуляторы» стартовой башни в Техасе.
Израильские военные ликвидировали высокопоставленного командира «Хамаса». Он был членом военного крыла движения и, как сообщили в группировке, был «одним из важнейших командиров, участвовавших в планировании и руководстве нападением 7 октября» 2023 года.
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной сбоя в авиасообщении, из-за которого на четыре часа самолетам запретили вылетать из всех аэропортов страны, стали работы по замене медных кабелей на оптоволокно. Он возложил ответственность на подрядчика, который проводил плановое обслуживание.