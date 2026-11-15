ЦАХАЛ ликвидировала высокопоставленного командира «Хамаса» на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и служба безопасности Шин-Бет ликвидировали на юге сектора Газа высокопоставленного командира «Хамаса» Самира Абу Юниса, сообщает Agence France-Presse (AFP). Он был членом военного крыла движения «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» и, как сообщили в Telegram-канале формирования, был «одним из важнейших командиров, участвовавших в планировании и руководстве нападением 7 октября» 2023 года.
Израильские военные для убийства боевика нанесли точечный удар в районе Аль-Маваси под Хан-Юнисом, отмечает AFP. Представитель гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль сообщил агентству, что при ударе также пострадали еще два человека.
Операцию организовали во время хрупкого перемирия между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу в октябре 2025 года. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях условий режима прекращения огня, отмечает AFP. Власти Газы заявляли, что с начала действия соглашения в анклаве погибли более 1600 палестинцев, в то время как израильская сторона сообщила о гибели семи военнослужащих и одного гражданского.