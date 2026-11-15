ЦАХАЛ ликвидировала высокопоставленного командира «Хамаса» на юге Газы

Операцию организовали во время хрупкого перемирия между Израилем и «Хамасом», вступившего в силу в октябре 2025 года. Стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушениях условий режима прекращения огня, отмечает AFP. Власти Газы заявляли, что с начала действия соглашения в анклаве погибли более 1600 палестинцев, в то время как израильская сторона сообщила о гибели семи военнослужащих и одного гражданского.