Министр транспорта США назвал виновника общенационального сбоя в авиасообщении

По словам министра, работы, которые L3Harris проводила в пятницу, представляли собой плановое обслуживание, которое не должно было привести к серьезным помехам. Однако после замены маршрутизатора устройство начало непрерывно отправлять запросы на соединение другим узлам системы управления полетами — примерно по тысяче штук каждые 4–5 секунд. Из-за этого возникли сбои в радиосвязи с самолетами и передаче данных с радаров.