Министр транспорта США назвал виновника общенационального сбоя в авиасообщении
Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной сбоя в авиасообщении, из-за которого на четыре часа самолетам запретили вылетать из всех аэропортов страны, стали работы по замене медных кабелей на оптоволокно на одном из объектов Федерального управления гражданской авиации (FAA). Он возложил ответственность на подрядчика — компанию L3Harris, которая, по его словам, либо установила неисправный маршрутизатор, либо «плохо выполняла свою работу для нас», передает The Wall Street Journal (WSJ).
«Сейчас мы пытаемся выяснить, имела ли место некомпетентность. Честно говоря, мы намерены привлечь виновных к ответственности»,— сказал господин Даффи.
По словам министра, работы, которые L3Harris проводила в пятницу, представляли собой плановое обслуживание, которое не должно было привести к серьезным помехам. Однако после замены маршрутизатора устройство начало непрерывно отправлять запросы на соединение другим узлам системы управления полетами — примерно по тысяче штук каждые 4–5 секунд. Из-за этого возникли сбои в радиосвязи с самолетами и передаче данных с радаров.
L3Harris сотрудничает с FAA на протяжении десятилетий, отмечает WSJ. В компании заявили, что содействуют внутреннему расследованию. «L3Harris со всей серьезностью относится к общенациональному запрету на вылеты и его последствиям для путешественников, авиакомпаний и работы управления воздушным движением»,— сообщили в организации.
Из-за этого сбоя в США 23:36 мск 13 ноября ввели общенациональный запрет на вылеты. Это чрезвычайная мера. В последний раз ее вводили в 2023 году — из-за сбоя системы оповещения пилотов. Тогда полеты приостанавливали примерно на 90 минут. До этого подобный запрет вводился в 2001 году после терактов 11 сентября.
В первый день сбоя было отменено около 9 тыс. коммерческих рейсов, а также примерно 3 тыс. рейсов частных бизнес-джетов. На следующий день авиакомпании даже после снятия запрета продолжили отменять рейсы — всего было сорвано около 6 тыс. вылетов.