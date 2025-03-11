Отлов и стерилизация бездомных собак снизили число укусов в Удмуртии на 15%

Количество покусов жителей Удмуртии бездомными животными сократилось на 15% с начала реализации в регионе программы Отлов—Стерилизация—Вакцинация—Возврат (ОСВВ), заявила исполнительный директор АНО «Желтая бирка» Елена Баранова 10 марта на рабочей встрече в Госсовете республики, посвященной законодательству об ответственном обращении с животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Стерилизованная, вакцинированная, пролеченная и чипированная собака, вернувшись в привычную среду, не дает занимать свою территорию другим особям и к тому же не оставляет потомства, что приводит к снижению популяции в целом»,— указано в сообщении со ссылкой на слова госпожи Барановой.

Метод ОСВВ установлен федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» (N 498-ФЗ). Его приняли в России в 2018 году. Участники встречи отметили, что ОСВВ «достаточно эффективно реализуется на территории республики». Как писал «Ъ-Удмуртия», в 2024 году от укусов животных пострадали более 4 тыс. жителей.

На встрече также обсудили вопрос о том, как обязать хозяина нести ответственность за своего питомца, ведь «значительная часть попадающих на улицы животных» — жертвы халатности собственных хозяев. Зоозащитники подчеркнули, что обязательный учет домашних животных является «основой для выстраивания» эффективным инструментов в этой сфере.

Кроме того, на встрече рассмотрели предложения для борьбы с «теневыми» заводчиками, формирования гуманного и ответственного отношения с животными, в том числе с помощью социальной рекламы, расширение льготной стерилизации и вакцинации питомцев.

Вице премьер Удмуртии Роман Габдрахманов на встрече отметил, что Минприроды РФ подготовил законопроект для формирования единой государственной информационной системы, предусматривающей маркировку и учет домашних животных.

«Должен быть единый порядок регистрации, учета и маркирования (животных.— "Ъ-Удмуртия") на территории РФ. Соответственно, будут установлены и меры ответственности в КоАП»,— добавил господин Габдрахманов.

Рабочая встреча прошла под руководством председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгия Крылова. На ней также присутствовали начальник ГУ ветеринарии республики Ирина Крылова, представители аппарата регионального парламента, Общественной палаты Удмуртии, зоозащитники.

Напомним, весной 2024 года в республике приняли законопроект, позволяющий усыплять бездомных животных с признаками «немотивированной агрессии» или при наличии у них опасных заболеваний. Для стерилизованных и неагрессивных животных срок поиска хозяев установлен 10 сутками, после чего их возвращают в среду обитания.