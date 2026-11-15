Макрон: место Украины — в НАТО
Эмманюэль Макрон заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина должна стать членом НАТО, поскольку страна обладает крупнейшей обычной армией в Европе и играет ключевую роль в безопасности всего континента. По его словам, защита Украины напрямую определяет безопасность всей Европы, а любые попытки свернуть помощь Киеву являются проявлением «пораженческого настроя».
Сейчас страны «коалиции желающих» добиваются «справедливого и прочного мира для Украины», а также готовят гарантии безопасности для Киева, написал господин Макрон в соцсети X.
«Мы должны пойти дальше и четко заявить, в том числе и россиянам, чего мы хотим в послевоенный период. Мы также должны конкретизировать, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов для обеспечения долгосрочной безопасности Европы»,— добавил господин Макрон. По его словам, такие шаги позволят в перспективе «защитить украинцев, французов и всех европейцев».
Ранее спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф заявили о согласии Москвы и Киева подключить Европу к переговорному процессу для обсуждения будущей архитектуры континентальной безопасности. После этого, как сообщил глава Евросовета Антониу Кошта, на саммите в Дублине лидеры ЕС сформировали специальную делегацию для экспертных консультаций с Россией. По данным Agence France-Presse, в ее состав вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, а также Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании. Европейские переговорщики пока не связывались с российской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.