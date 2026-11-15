Макрон: место Украины — в НАТО

«Мы должны пойти дальше и четко заявить, в том числе и россиянам, чего мы хотим в послевоенный период. Мы также должны конкретизировать, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов для обеспечения долгосрочной безопасности Европы»,— добавил господин Макрон. По его словам, такие шаги позволят в перспективе «защитить украинцев, французов и всех европейцев».