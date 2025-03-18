Закон жизни и смерти

Правительство и заксобрание Нижегородской области дали отрицательный отзыв на проект поправок в федеральное законодательство, одобряющих эвтаназию бездомных животных. Нижегородские власти посчитали законопроект недоработанным. По мнению нижегородских чиновников, у безнадзорных животных должен быть шанс попасть обратно в среду обитания. В регионе с 2014 года действуют нормы, запрещающие убийство бездомных животных и предусматривающие их отлов, содержание, стерилизацию и возвращение на волю. Эти меры за 10 лет доказали свою эффективность.

Нижегородские власти сочли законопроект недоработанным

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Депутаты и чиновники Нижегородской области не поддержали поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными…», обсуждение которых идет в Госдуме РФ. Как писал «Ъ-Приволжье», поправки в закон были внесены в Госдуму в конце февраля группой из 25 депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Депутаты предлагают дать властям регионов право устанавливать предельный срок нахождения безнадзорных животных в приютах, по истечении которого допускается их умерщвление. При этом из закона предлагают убрать норму о возврате животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, в прежние места обитания. Госдума РФ до 18 марта собирала отзывы регионов на этот законопроект.

До 18 марта регионы должны были предоставить свои отзывы на предлагаемые изменения в законодательстве. Отзыв нижегородского заксобрания и областного правительства отрицательный.

По словам директора государственно-правового департамента области Леонид Литвиненко проект закона пока не доработан. «Предложена очень простая версия. Основанием для умерщвления животных является, в том числе, окончание срока их содержания в приютах. Не указано, в каких условиях их необходимо содержать и другие моменты. Мы считаем этот вопрос проблемным, однако проект закона требует более тщательной проработки»,— сообщил «Ъ-Приволжье» господин Литвиненко.

В отзыве нижегородского правительства также говорится, что с 2014 года в регионе проводятся мероприятия по гуманному обращению с животными без владельцев — отлов, содержание в приютах, стерилизация, вакцинация и возвращение в прежнюю среду обитания. Эта комбинированная модель контроля показала свою эффективность, и популяция животных без владельцев снизилась с 15,3 тыс. голов в 2014 году до 2,6 тыс. голов в 2024 году. С 2019 по 2024 годы на территории региона отловили почти 23,4 тыс. животных без владельцев, из них 19,4 тыс. возвращены на прежние места обитания, почти 3,15 тыс. животных передано новым владельцам, пять животных размещены на пожизненное содержание в приютах для животных.

Также в нижегородском правительстве отметили, что в проекте законопроекта эвтаназия рассматривается как единственный вариант для бездомного животного по истечении срока содержания в приюте.

Нижегородские власти считают, что это решение должно быть отдано на усмотрение региона и кроме эвтаназии в законе должен содержаться вариант с выпуском животного обратно в среду обитания.

Председатель комитета заксобрания по экологии Владислав Атмахов согласился, что проблема требует решения, однако следует учитывать специфику регионов, которые по-разному относятся к животным. «Например, на севере собака не сможет выжить без человека, их используют для работы и в качестве ездовых. На юге России бездомные собаки бегают без внимания человека и сбиваются в опасные стаи. Решение должно быть федеральным. Федерация планировала скинуть эти решения на регионы, чтобы они сами разбирались с проблемой. Однако в этом случае должно быть хоть какое-то федеральное финансирование этого направления»,— подчеркнул господин Атмахов.

При этом в заксобрании признают, что проблемы с безнадзорными животными существуют. Особенно это касается малозаселенных территорий, где бездомные собаки сбиваются в стаи и представляют реальную угрозу для людей.

Владислав Атмахов также отметил, что во внесенном в Госдуму законопроекте не проработан вопрос о содержании бездомных животных в питомнике. По его словам, затраты регионов на эти цели со временем будут расти. «Конечно же, ни один региональный бюджет этого не потянет»,— подытожил Владислав Атмахов.

Отметим, что именно нижегородская инициатива легла в основу федерального закона «Об ответственном обращении с животными», который был принят Госдумой в 2018 году. До этого в Нижегородской области был прият региональный закон «О безнадзорных животных», по которому было запрещено убийство бездомных животных. По закону полагается их отлов, содержание, стерилизация и выпуск на волю.

Кроме того, в 2022 году нижегородское заксобрание направило в Минприроды России предложение закрепить в законодательстве понятия немотивированной агрессивности животных. Тогда спикер областного парламента Евгений Люлин говорил, что «живодерня — это не решение», и что если термин немотивированной агрессии будет закреплен в законе, с агрессивным поведением животных смогут своевременно бороться и кинологи, и зоопсихологии. Это позволит ускорить процесс перевоспитания. На сегодня ответа на свое предложение из федеральных органов власти нижегородские депутаты еще не получили.

Андрей Репин