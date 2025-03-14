Кошки и собаки поссорили людей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга раскритиковали инициативу Государственной думы об эвтаназии бездомных животных, проживающих в приютах. Парламентский комитет по законодательству направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект, который наделяет регионы полномочиями самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания питомцев в приютах. В случае если животное находится на содержании дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом. Единого мнения об инициативе не сложилось и в Федеральном собрании РФ: с критикой законопроекта выступил сенатор Андрей Клишас. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые выступили против инициативы. «Ъ-СПб» узнал, как сейчас регулируют ситуацию с бездомными животными в Петербурге, и поговорил с руководителями городских приютов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дискуссии на тему умерщвления брошенных собак и кошек велись еще в июле прошлого года. Тогда Конституционный суд (КС) указал, что усыпление бездомных питомцев возможно только в четырех случаях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дискуссии на тему умерщвления брошенных собак и кошек велись еще в июле прошлого года. Тогда Конституционный суд (КС) указал, что усыпление бездомных питомцев возможно только в четырех случаях

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце февраля, наделяет регионы полномочиями устанавливать сроки содержания животных в приютах, по истечении которого их можно будет умерщвлять «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», говорится в документе. Поправки предлагается внести в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, как утверждают парламентарии, они пытаются усилить защиту граждан от нападений бродячих собак.

В понедельник, 10 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в первом чтении законопроект «о защите людей от нападений бездомных животных» рассмотрят уже 18 марта. «В ряде субъектов Российской Федерации эта проблема стоит остро, и регион должен иметь полномочия ее решить»,— цитируют спикера на сайте ГД.

Впрочем, федеральные власти в своем порыве защитить общество от бродячих животных путем их убийства оказались не едины. В начале марта Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, выступающих против законопроекта.

«У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение. Причем критикуют те, кто выступает за смертную казнь в отношении людей. Вот просто возьмите и на чашу весов поставьте, гуманисты»,— сказал господин Володин на пленарном заседании.

Против инициативы выступил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В четверг, 13 марта, в своем Telegram-канале он опубликовал позицию комитета по поводу инициативы. «Полагаем недопустимым введение в федеральное законодательство носящего бессрочный характер и распространяющего свое действие на всю территорию РФ (без учета сложившихся обстоятельств в конкретном субъекте) положения о безальтернативном умерщвлении всех отловленных животных только на основании их длительного пребывания в приюте. Комитет не поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона»,— говорится в отзыве. Решить проблему оставленных на улицах кошек и собак, по мнению комитета, можно путем «усиления мер ответственности владельцев животных, а также органов государственной власти субъектов РФ, в том числе обязательные регистрация и чипирование домашних животных».

Дискуссии на тему умерщвления брошенных животных велись еще в июле прошлого года. Тогда Конституционный суд (КС) указал, что усыпление бездомных питомцев возможно только в четырех случаях: нападение на человека; «немотивированная агрессивность»; угроза распространения опасных болезней; «экстраординарная ситуация», в которой «любые другие мероприятия», помимо умерщвления, не могут привести к решению проблемы. При этом КС специально оговорил, что нехватка мест в приютах либо «оптимизация бюджетных расходов» в этот перечень оснований не входят.

Эвтаназия отловленных животных с признаками «немотивированной агрессии» или при наличии у них опасных заболеваний разрешена сейчас в 12 субъектах России. Последним в список была включена Удмуртия.

На законопроект отреагировали и в регионах. Например, власти Ижевска согласовали митинг против законопроекта. Акция должна пройти 15 марта.

При этом семь региональных парламентов — Ставропольского края, Республики Коми, Амурской и Астраханской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Красноярского края и Чукотского автономного округа — уже прислали в Госдуму положительные отзывы на инициативу.

Из Законодательного собрания Петербурга первыми о законопроекте высказались «яблочники». Фракция в своем Telegram-канале призвала коллег его не поддерживать. «Партия "Яблоко" в петербургском парламенте направила в комитет по законодательству отрицательный отзыв на федеральную инициативу. По мнению "Яблока", такой подход антигуманен и, более того, противоречит позиции Конституционного суда»,— говорится в сообщении.

Депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок заявил, что парламентский комитет по законодательству направил отрицательный отзыв на законопроект (на сайте ГД отзыв пока не опубликован.— «Ъ-СПб»). «Моя точка зрения неизменна: я категорически против таких радикальных мер и считаю их абсолютно неприемлемыми»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале. По словам господина Четырбока, решать проблему бродячих животных нужно другим путем: созданием и развитием инфраструктуры — городских приютов, совершенствования системы отлова и стерилизации, увеличением числа бесплатных вакцин в городских ветстанциях.

«Тема с бездомными животными очень сложная. Я боюсь, как бы это не привело к тотальному уничтожению животных. Я за стерилизацию, за строительство приютов, за чипирование — за более гуманные вещи»,— прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина.

Согласно нынешнему законодательству, каждый регион может разработать собственные нормы по обращению с животными без владельцев.

В Петербурге, согласно постановлению правительства, уличных собак и кошек должны отлавливать, стерилизовать, чипировать, вакцинировать и спустя 10 суток возвращать в места их обитания.

В 2024 году через эту процедуру прошли 127 тыс. кошек и собак, рассказали «Ъ-СПб» в комитете по благоустройству, который отвечает за отлов и возврат животных в естественную среду. Ежегодно комитет заключает госконтракты с ветеринарными клиниками на отлов: по данным «СПАРК-Интерфакс», на 2025 год два отдельных контракта на отлов собак и кошек на общую сумму 10,2 млн рублей заключены с ветклиникой имени Айвэна Филлмора (ООО «Ветеринарный госпиталь»).

В Петербурге работает 18 зарегистрированных в государственной ветслужбе частных приютов, в которых, по данным на 1 января 2025 года, проживают 1315 собак и 1827 кошек, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе Управления ветеринарии. Государственных учреждений такого типа в Петербурге нет. «В планах города создание госприютов имеется, сейчас они на стадии проектирования»,— уверяют в пресс-службе учреждения. В октябре 2024-го в Смольном заявляли, что строить городской приют для животных начнут в 2025 году.

Управление ветеринарии ежегодно заключает госконтракты с ветклиниками, которые занимаются кастрацией, вакцинацией и чипированию животных: на текущий год такой контракт на сумму 16,3 млн рублей заключен также с ООО «Ветеринарный госпиталь». Контракт на содержание бездомных животных подписан с благотворительным фондом (БФ) «Помощь бездомным собакам».

Против федеральной инициативы также выступили петербургские благотворительные организации. В приюте «Ржевка» назвали закон «кровавым и безумным» и призвали писать письма в Госдуму и президенту. БФ «Помощь бездомным собакам» обратился к своим подписчикам с просьбой подписать петицию против принятия законопроекта.

«В Санкт-Петербурге все приюты являются общественными организациями. Разве такую организацию можно заставить подвергнуть животное эвтаназии? У нас есть свой устав, в котором прописано, что мы "причиняем добро"»,— говорит президент фонда «Помощь бездомным собакам» Кира Никитина.

По словам руководителей благотворительных организаций, в Петербурге все городские приюты переполнены.

«У нас около 100 кошек, около 200 собак средних и больших размеров и свинья 140 килограммов — ненужный подарок кому-то был. Ежемесячно нам звонят десятки людей, желающих сдать животное, а забирают человек 10, 20, в лучшие месяцы — 30. И в основном котят и кошек. Взрослых собак берут меньше всего»,— рассказывают в приюте «Ржевка».

Правительство выделяет субсидии организациям на компенсацию затрат на электроэнергию, водоснабжение, отопление и вывоз твердых бытовых отходов. В 2024 году из бюджета на эти цели направили 4,89 млн рублей, помощь получили 14 приютов. В 2025 году из городской казны впервые выделили средства приютам на приобретение кормов для подопечных. В приютах отмечают, что этой поддержки недостаточно. «Этого катастрофически мало: потребности приютов не состоят только из оплаты коммунальных услуг и покупки кормов. Это также лечение животных, аренда здания, зарплаты сотрудникам. Правительство города и государство эти расходы не покрывают. Мы все делаем на пожертвования людей»,— комментирует директор благотворительной организации «Преданное сердце» Наталия Авласевич.

В фондах напоминают, что ответственность за появление бездомных кошек и собак несут люди. Решать проблему брошенных животных, по мнению фондов, нужно комплексно: путем введения ответственности для владельцев, которые выбрасывают питомцев на улицу; строительства приютов; чипирования и стерилизации. По мнению госпожи Авласевич, только массовая стерилизация приведет к тому, что бездомных животных на улицах будет все меньше и меньше.

Надежда Ярмула,

Андрей Кащавцев