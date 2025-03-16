В Ижевске прошел митинг против законопроекта об эвтаназии бездомных животных

Митинг против внесенного в Госдуму законопроекта об умерщвлении бездомных животных в Ижевске собрал более сотни жителей, сообщает региональное отделение общественной организации «Альянс защитников животных» во «ВКонтакте». Митинг прошел днем 15 марта напротив Национальной библиотеки Удмуртии. Организаторы добавили, что резолюцию против поправок в закон «Об ответственном обращении с животными» (ст. 16 и ст. 18 №498-ФЗ) подписали 242 человека.

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Напомним, законопроект о «защите людей от нападения бездомных животных» внесли в Госдуму 28 февраля, пишет “Ъ”. Проект наделяет регионы полномочиями самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. В случае если животное находится в приюте дольше установленного срока, его предлагается умерщвлять гуманным способом, следует из проекта. В пояснительной записки к законопроекту указано, что «действующая в настоящее время система мер не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения».

«Альянс защитников животных» протестовал против законопроекта и предлагал комплексный подход к решению проблемы, включая обязательную регистрацию животных, «формирование ответственного собственника» и строгий контроль за разведением собак, в том числе серыми заводчиками.

Весной 2024 года в Удмуртии приняли законопроект, позволяющий проводить эвтаназию бездомных животных с признаками «немотивированной агрессии» или при наличии у них опасных заболеваний. Для стерилизованных и неагрессивных животных срок поиска хозяев установлен 10 сутками, после чего их возвращают в среду обитания. По словам исполнительного директора АНО «Желтая бирка» Елена Баранова на рабочей встрече в Госсовете Удмуртии 10 марта 2025 года, количество покусов жителей республики бездомными животными сократилось на 15% с начала реализации в регионе программы Отлов—Стерилизация—Вакцинация—Возврат (ОСВВ).