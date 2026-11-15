При ударах БПЛА по Таганрогу погиб один человек
Один человек погиб при ударах БПЛА по Таганрогу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Погибший работал главным инженером электроподстанции города.
При ударах в Таганроге были повреждены две электроподстанции. Одна из них обслуживающает железную дорогу. Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено. Пожара не произошло.
Вторая поврежденная электроподстанция находится в квартале Шубин. На объекте произошел пожар.
Четыре человека — трое мужчин и женщина — получили ранения. Обломки БПЛА рухнули на их машины на трассе и у автозаправки. Пострадавших госпитализировали.
Был поврежден участок трассы Р-280, которая ведет в Крым. Задето дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе. Движение через мост на 64-м км трассы перекрыто. Машины отправили в объезд через Таганрог и село Покровское.
Всего за ночь в области сбили 50 БПЛА. Помимо Таганрога, под удар попали Ростов-на-Дону, а также семь районов области: Неклиновский, Верхнедонский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Шолоховский и Чертковский.