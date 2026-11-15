При ударах БПЛА по Таганрогу погиб один человек

При ударах в Таганроге были повреждены две электроподстанции. Одна из них обслуживающает железную дорогу. Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта было приостановлено. Пожара не произошло.