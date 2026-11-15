Рапирист Кирилл Бородачев выиграл этап Кубка мира по фехтованию в Болгарии
Российский рапирист Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в болгарском Пловдиве. В финальном поединке 26-летний российский победил четырехкратного чемпиона мира итальянца Томмазо Марини со счетом 15:14.
Бородачев — серебряный призер токийской Олимпиады в командном первенстве. В 2025 году он также взял личное серебро на чемпионате мира и командную бронзу на европейском первенстве
Российские фехтовальщики выступают на турнире с национальной символикой. Летом Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения с россиян и белорусов. В организации тогда заявляли, что решение отражает приверженность принципам недискриминации и равноправия, прописанным в Олимпийской хартии.