На Ставрополье после гибели девочки проверят стихийные собачьи питомники

В Ставропольском крае после гибели 9-летнего ребенка из-за нападения собак проверят стихийные собачьи питомники и места скоплений бродячих животных. Такое поручение Ставропольскому краевому управлению ветеринарии дал глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Специалисты проверят условия содержания собак, в том числе агрессивных пород.

«Главам округов края ещё раз напомнил: нужно мониторить ситуацию с безнадзорными животными. Докладывайте, будем принимать нужные решения, в том числе по расширению действующих в крае питомников. Этот вопрос держу на контроле»,— отметил губернатор.

Решение об усилениях мер защиты принято после того, как стая домашних собак загрызла девочку. Хозяйка целой своры уже задержана и дает показания.

Администрация Ставрополя взяла на себя обязательства по оказанию необходимой помощи родственникам погибшего ребенка.

Николай Аксенов