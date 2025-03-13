Пресс-конференция Путина и Лукашенко: заявления по итогам переговоров. Главное
Сегодня в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На совместной пресс-конференции они рассказали о подписанных по итогам встречи документах, конфликте на Украине и новых возможностях на выборах для граждан обеих стран. Главные документы и заявления — в подборке «Ъ».
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Заявления Владимира Путина
- Подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.
- Россия вложила в экономику Белоруссии около $4,5 млрд. Торговля идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран.
- Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.
- Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.
- Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США. Нам сделали хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета.
- Россия уже ведет переговоры в закрытом режиме с некоторыми западными компаниями о возможном возвращении на российский рынок, но специальных преференций давать не будет.
- Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру.
- Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но вопрос в том, как этот срок будет использоваться.
- Благодарю господина Трампа, что он уделяет урегулированию на Украине столько внимания.
- Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем.
- ВСУ в Курской области пытается выйти из окружения небольшими группами по 2-3 человека, техника полностью ими брошена.
- У тех военнослужащих, кто попал в окружение в Курской области, будет выбор только сдаться в плен или погибнуть.
Заявления Александра Лукашенко
- Обсудили с Путиным новую ситуацию в урегулировании конфликта на Украине.
- Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу.
- Хочу чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учетом ситуации на земле.
- В ситуации по Украине на что-то великое рассчитывать не надо. Нам надо верить фактам, а не заявлениям и обещаниям.
- Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
- Если Россия договорится с США, то «труба» Европе и Украине вместе взятым.
- Давление на Белоруссию с Россией не ослабевает, хотя ограничения больше бьют по тем, кто их ввел.
- Высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы нужно строить не до Минска, а до Бреста.
Документы
- Подписали совместное заявление по итогам переговоров.
- Подписали соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и органов юстиции.
- Подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.
- Обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
- Вступил в силу Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.