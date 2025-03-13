Пресс-конференция Путина и Лукашенко: заявления по итогам переговоров. Главное

Сегодня в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На совместной пресс-конференции они рассказали о подписанных по итогам встречи документах, конфликте на Украине и новых возможностях на выборах для граждан обеих стран. Главные документы и заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявления Владимира Путина

Подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.

Россия вложила в экономику Белоруссии около $4,5 млрд. Торговля идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран.

Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.

Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.

Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США. Нам сделали хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета.

Россия уже ведет переговоры в закрытом режиме с некоторыми западными компаниями о возможном возвращении на российский рынок, но специальных преференций давать не будет.

Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру.

Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но вопрос в том, как этот срок будет использоваться.

Благодарю господина Трампа, что он уделяет урегулированию на Украине столько внимания.

Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем.

ВСУ в Курской области пытается выйти из окружения небольшими группами по 2-3 человека, техника полностью ими брошена.

У тех военнослужащих, кто попал в окружение в Курской области, будет выбор только сдаться в плен или погибнуть.

Заявления Александра Лукашенко

Обсудили с Путиным новую ситуацию в урегулировании конфликта на Украине.

Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу.

Хочу чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учетом ситуации на земле.

В ситуации по Украине на что-то великое рассчитывать не надо. Нам надо верить фактам, а не заявлениям и обещаниям.

Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Если Россия договорится с США, то «труба» Европе и Украине вместе взятым.

Давление на Белоруссию с Россией не ослабевает, хотя ограничения больше бьют по тем, кто их ввел.

Высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы нужно строить не до Минска, а до Бреста.

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