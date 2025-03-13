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Пресс-конференция Путина и Лукашенко: заявления по итогам переговоров. Главное

Сегодня в Кремле состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На совместной пресс-конференции они рассказали о подписанных по итогам встречи документах, конфликте на Украине и новых возможностях на выборах для граждан обеих стран. Главные документы и заявления — в подборке «Ъ».

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Заявления Владимира Путина

  • Подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны.
  • Россия вложила в экономику Белоруссии около $4,5 млрд. Торговля идет в нацвалютах более чем на 90% и защищена от влияния третьих стран.
  • Граждане России и Белоруссии смогут участвовать в местных выборах в обеих странах.
  • Западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты.
  • Россия будет продолжать курс на технологический суверенитет независимо от отношений с США. Нам сделали хорошую прививку — прививку самостоятельности, суверенитета.
  • Россия уже ведет переговоры в закрытом режиме с некоторыми западными компаниями о возможном возвращении на российский рынок, но специальных преференций давать не будет.
  • Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру.
  • Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но вопрос в том, как этот срок будет использоваться.
  • Благодарю господина Трампа, что он уделяет урегулированию на Украине столько внимания.
  • Ситуация в Курской области полностью под нашим контролем.
  • ВСУ в Курской области пытается выйти из окружения небольшими группами по 2-3 человека, техника полностью ими брошена.
  • У тех военнослужащих, кто попал в окружение в Курской области, будет выбор только сдаться в плен или погибнуть.

Заявления Александра Лукашенко

  • Обсудили с Путиным новую ситуацию в урегулировании конфликта на Украине.
  • Путину сегодня и завтра предстоит плотно работать по украинскому вопросу.
  • Хочу чтобы все понимали, в том числе украинцы, что мы возвращаемся к переговорам спустя три года, с учетом ситуации на земле.
  • В ситуации по Украине на что-то великое рассчитывать не надо. Нам надо верить фактам, а не заявлениям и обещаниям.
  • Украине давно надо было прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
  • Если Россия договорится с США, то «труба» Европе и Украине вместе взятым.
  • Давление на Белоруссию с Россией не ослабевает, хотя ограничения больше бьют по тем, кто их ввел.
  • Высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы нужно строить не до Минска, а до Бреста.

Документы

  • Подписали совместное заявление по итогам переговоров.
  • Подписали соглашение о мерах по защите граждан двух стран от необоснованного притеснения со стороны зарубежных государств и органов юстиции.
  • Подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.
  • Обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
  • Вступил в силу Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

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