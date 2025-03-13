Путин: Россия согласна на прекращение огня на Украине, но есть нюансы

Президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. В предложении о перемирии необходимо учесть несколько нюансов, отметил президент. В частности, по его словам, есть риск использования Киевом 30-дневного прекращения огня для получения оружия или принудительной мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Перечисляя аспекты, которые необходимо обсудить для наступления перемирия, Владимир Путин указал на ситуацию в Курской области. «Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан?» — задался вопросом российский президент.

«Эти 30 суток будут как использовать? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Как будут решаться вопросы контроля, верификации — как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет?» — продолжил Владимир Путин.

По его словам, ситуация в Курской области вынуждает Украину согласиться на перемирие. «Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток»,— сказал президент.

Предложение США о 30-дневном перемирии Украина приняла на переговорах делегаций стран в Джидде. Вслед за этим Белый дом сообщил о планах обсудить возможность перемирия с российской стороной. Вечером сегодня, 13 марта, Владимир Путин проведет переговоры с приехавшим в Москву спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча пройдет в закрытом формате.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян