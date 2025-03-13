Путин готов сказать «welcome» желающим вернуться на рынок России компаниям

Россия начала переговоры в закрытом режиме о возвращении ряда зарубежных компаний на внутренний рынок и готова сказать «welcome» всем желающим, сообщил президент Владимир Путин. Он уточнил, что это возможно только при условии, что российские организации оставят за собой занятые прежде ниши. Иностранным товаропроизводителям никаких преференций в таком случае не предоставят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно, возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок. Все спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам главы государства, Россия ни от кого не закрывалась и никого не выгоняла. Он также подчеркнул, что все программы, направленные на укрепление технологического суверенитета страны, будут продолжены.

В конце февраля Владимир Путин призвал правительство продумать механизм возвращения на российский рынок иностранных компаний. Отечественные производители получат преимущества в рамках Всемирной торговой организации.

Подробности — в материале «Ъ» «Бренды продвигаются обратно».