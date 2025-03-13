Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию российско-украинского конфликта. Он также отметил вклад в решение этой проблемы председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и других лидеров.

«Что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю. Но хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств — председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южно-Африканской Республики — занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии — миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь»,— отметил господин Путин.

Лусине Баласян