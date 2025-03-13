Путин и Лукашенко обсудили формирование общего оборонного пространства

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Кремле обсудили формирование общего оборонного пространства. По словам господина Путина, «западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты». Сегодня, 13 марта, в силу вступил договор о взаимных гарантиях безопасности России и Белоруссии.

«С учетом напряженной обстановки в мире, в европейском регионе, в том числе на границах наших стран, в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров. Стороны подчеркнули, что Россия и Белоруссия продолжат при необходимости противодействовать НАТО, в том числе в военной сфере.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. «Этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств»,— напомнил господин Путин. В совместном заявлении лидеров говорится, что Россия и Белоруссия будут наращивать совместные усилия по эффективному реагированию на современные вызовы и угрозы для укрепления безопасности.

Лусине Баласян