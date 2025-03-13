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Коммерсантъ FM
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Путин поблагодарил освободивших Суджу бойцов

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, которые освободили Суджу в Курской области. Город с августа 2024 года был под контролем ВСУ. Об освобождении Суджи сегодня, 13 марта, днем сообщило Минобороны.

«Мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло»,— сказал президент. Вчера Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Это было первое посещение им региона после вторжения туда ВСУ.

Господин Путин добавил, что российские военные «один за одним» освобождают населенные пункты, окружающие Суджу. «Уверен, что все планы, которые намечены на участки вклинения в Курскую область, будут исполнены, так же как и на других участках боевого соприкосновения»,— заключил президент.

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До освобождения Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с момента прорыва границы в августе 2024 года. Помимо Суджи сегодня ВС России освободили населенные пункты Меловой и Подол. Также нанесены поражения ВСУ у населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Отражена одна контратака.

Фотогалерея

Ситуация в освобожденных поселках Курской области

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Местная жительница в деревне Зазулевка

Местная жительница в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная техника

Сгоревшая военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат»

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде православного храма в селе Казачья Локня

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде православного храма в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие

Трофейное оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника

Разбитая и сгоревшая военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитое артиллерийское орудие ВСУ

Разбитое артиллерийское орудие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв от снаряда

Взрыв от снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге

Разбитый танк на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель населенного пункта

Поврежденный дорожный указатель населенного пункта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ на дороге

Сгоревший автомобиль УАЗ на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника ВСУ

Разбитая и сгоревшая военная техника ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на приграничной дороге

Военная техника на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий на фоне православного храма в селе Казачья Локня

Военнослужащий на фоне православного храма в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль на дороге

Разбитый автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жилой дом в деревне Казачья Локня

Жилой дом в деревне Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Местная жительница в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие с трофейным оружием в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшая военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Двор разрушенного дома в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая жилая комната в доме в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный многоэтажный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий закрашивает надпись ПЦУ (Православная церковь Украины) на фасаде православного храма в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейное оружие

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российские военнослужащие в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитое артиллерийское орудие ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв от снаряда

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый танк на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный указатель населенного пункта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль УАЗ на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуация гражданского населения из села Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая и сгоревшая военная техника ВСУ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный дом в деревне Зазулевка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на приграничной дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Застрявший автомобиль на размытой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий на фоне православного храма в селе Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитый автомобиль на дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жилой дом в деревне Казачья Локня

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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