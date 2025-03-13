Путин поблагодарил освободивших Суджу бойцов

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, которые освободили Суджу в Курской области. Город с августа 2024 года был под контролем ВСУ. Об освобождении Суджи сегодня, 13 марта, днем сообщило Минобороны.

«Мне сказали: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло»,— сказал президент. Вчера Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Это было первое посещение им региона после вторжения туда ВСУ.

Господин Путин добавил, что российские военные «один за одним» освобождают населенные пункты, окружающие Суджу. «Уверен, что все планы, которые намечены на участки вклинения в Курскую область, будут исполнены, так же как и на других участках боевого соприкосновения»,— заключил президент.

До освобождения Суджа оставалась самым крупным населенным пунктом, который занимали подразделения ВСУ с момента прорыва границы в августе 2024 года. Помимо Суджи сегодня ВС России освободили населенные пункты Меловой и Подол. Также нанесены поражения ВСУ у населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина. Отражена одна контратака.