Путин: россияне смогут голосовать на местных выборах в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, которые постоянно живут в Белоруссии, смогут голосовать на местных выборах. Это же смогут сделать белорусы, живущие в России. Причем принимать участие в выборах они смогут не только как избиратели, но еще и в качестве кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Так, в соответствии с подписанным сегодня протоколом о поправках в договор от 1998 года о равных правах граждан двух стран россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент сказал, что возможности для вовлечения граждан в общественную и политическую жизнь сегодня активно расширяются.

Подробнее о том, что обсуждали президенты на пресс-конференции по итогам переговоров,— в материале «Ъ».