Главные новости за 11 марта. Новороссийск

Три пляжа в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке очистили от выбросов мазута.

Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска назначен Илья Пермяков.

Стоимость проезда в общественном транспорте на городских маршрутах Новороссийска увеличилась с 40 до 50 руб.

Проектирование локальных очистных сооружений ливневой канализации в районе Западного мола завершено в Новороссийске.

Застройщик в Новороссийске пытается оспорить временное ограничение деятельности.

В Новороссийске вывезли с пляжа еще одного мертвого дельфина.

Пассажиропоток в Новороссийске снизился на 5% за 2024 год.

Полиция Новороссийска проверяет сообщения об издевательствах над собаками.

В порту «Новороссийск» выявили вирус коричневой морщинистости томатов из Египта.