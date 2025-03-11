Главные новости за 11 марта. Новороссийск
Три пляжа в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке очистили от выбросов мазута.
Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска назначен Илья Пермяков.
Стоимость проезда в общественном транспорте на городских маршрутах Новороссийска увеличилась с 40 до 50 руб.
Проектирование локальных очистных сооружений ливневой канализации в районе Западного мола завершено в Новороссийске.
Застройщик в Новороссийске пытается оспорить временное ограничение деятельности.
В Новороссийске вывезли с пляжа еще одного мертвого дельфина.
Пассажиропоток в Новороссийске снизился на 5% за 2024 год.
Полиция Новороссийска проверяет сообщения об издевательствах над собаками.
В порту «Новороссийск» выявили вирус коричневой морщинистости томатов из Египта.