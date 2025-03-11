Полиция Новороссийска проверяет сообщения об издевательствах над собаками

В Новороссийске правоохранители проводят проверку после жалоб жителей поселений Глебовского округа на действия неизвестных в отношении бродячих животных. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кадры с собакой, выжившей после того, как неизвестные обмотали ее проволокой и оставили умирать, появились в социальных сетях. Животных спасали жители поселений Глебовского округа.

Одну из пострадавших от рук неизвестных собак удалось поймать и отвезти в ветеринарную клинику. Там животному сделали операцию, однако изуродованную проволокой лапу пришлось ампутировать. Деньги на операцию и уход за раненым псом перевели неравнодушные жители.

Как сообщили в УМВД России по городу Новороссийску, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Алена Воробьева