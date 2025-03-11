Пассажиропоток в Новороссийске снизился на 5% за 2024 год

В Новороссийске подвели итоги пассажирских перевозок за 2024 год и спрогнозировали увеличение пассажиропотока в 2025 году за счет поставок новых троллейбусов и автобусов. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Аркадий Павлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

По его словам, пассажиропоток в 2024 году в сравнении с 2023 годом упал на 5% до 39 тыс. пассажиров в год. В 2025 году запланирована поставка пяти новых троллейбусов и 12 автобусов, за счет чего пассажиропоток должен увеличиться.

Наиболее востребованные маршруты в Новороссийске: №№ 22, 22М, 8, 19, 34, Т10, Т14. Муниципальным транспортом, который предлагает перевозку льготных категорий граждан, пользуются школьники, учащиеся, работники социальных и других структур, пенсионеры.

Наиболее востребован у пассажиров транспорт большого и среднего класса. По словам господина Павлова, город испытает в транспорте такой вместимости острую необходимость. Час пик в Новороссийске приходится на утренние часы в период с 7:00 до 9:00 и в вечернее время в период с 17:00 до 20:00. В 2023 году запустили маршрут 12М «ул. 8-я Гвардейская – ул. Советов», в 2025 году планируется запуск маршрута №16 «ул. Хопшоносова – ул. Кутузовская».

«Несомненно, мы знаем все проблемы отрасли, знаем, чем недовольны пассажиры. Это недостаточная вместимость автобусов, в часы пик людям приходится ехать в тесноте. Снижение количества транспортных средств на линии в вечернее время пропорционально общему пассажиропотоку, в связи с чем интервалы между машинами увеличиваются и пассажиру приходится дольше стоять на остановках в ожидании транспорта. Немаловажны еще обращения жителей, проживающих в жилых массивах, где транспортное обеспечение в настоящий момент невозможно по ряду причин – это неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети, невозможность проезда в соответствии с установленными схемами дорожного движения и т. д.»,— пояснил господин Павлов.

Летом в городе-герое функционирует сезонный маршрут №38, который обслуживает пляж Суджукская коса. А также в ежедневном режиме и с увеличенным количеством транспортных средств осуществляет работу маршрут №108 в Широкую балку. При этом во время летнего курортного сезона разница в пассажиропотоке не существенна, поскольку большая часть туристов приезжает в Новороссийск на личном транспорте. Из особенностей летнего сезона в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска назвали распределение часа пик на равномерный пассажиропоток в течение всего дня.

Алена Воробьева