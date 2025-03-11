В порту «Новороссийск» выявили вирус коричневой морщинистости томатов из Египта

Сотрудники Россельхознадзора выявили в порту Новороссийска вирус коричневой морщинистости томатов из Египта. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Карантинный для Российской Федерации объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose Fruit virus) был выявлен сотрудниками Южного межрегионального управления Россельхознадзора во время карантинного фитосанитарного контроля в партии свежих томатов объемом 19,5 т. Продукция была поставлена из Египта в морской порт «Новороссийск».

Наличие энтообъекта подтвердило заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Как уточнили в ведомстве, выпуск партий зараженной продукции запрещен к ввозу.

Вирус коричневых морщинистых плодов томата поражает помидоры и перец. Среди его симптомов – деформация листьев, а также коричневые морщинистые пятна на плодах. Для здоровья человека не опасен, представляет риск для продукции семейства пасленовых, так как способен погубить до 30-80% урожая.

Алена Воробьева