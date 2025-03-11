В Новороссийске завершено проектирование локальных очистных сооружений

Проектирование локальных очистных сооружений ливневой канализации в районе Западного мола завершено в Новороссийске. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Проектом предусмотрено устройство напорного и самотечного канализационного коллектора общей протяженностью 422 м и диаметром от 560 до 710 мм, двух КНС, двух линий глубоководного выпуска общей протяженностью один километр и локальных очистных сооружений производительностью 720 м3/ч»,— уточнил на совещании заместитель главы Новороссийска Андрей Тараскин.

На этапе проектирования находятся еще три объекта, предназначенных для сбора и очистки поверхностных сточных вод. Один из них заменит очистные сооружения ливневой канализации в районе храма Петра и Февронии Муромских. Локальные очистные сооружения планируются к строительству в районе пляжа «Алексино». Как рассказали на аппаратном совещании, проектирование объекта завершено, проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу.

На завершающем этапе проектирования находятся очистные сооружения ливневой канализации в Мысхако. Проектно-сметную документацию на проведение государственной экспертизы планируется отправить в мае 2025 года.

Безопасное отведение стоков и их очистка улучшит экологическое состояние Цемесской бухты и Суджукской лагуны. Мэрии предстоит определить источник и объем финансирования для выполнения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений.

Алена Воробьева