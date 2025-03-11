В Новороссийске назначен и. о. замглавы по вопросам внутренней политики

Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска 11 марта 2025 года назначен Илья Пермяков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Как сообщили в ведомстве, Илья Пермяков будет курировать вопросы внутренней политики, взаимодействие с территориальными органами местного самоуправления и общественными организациями, делопроизводства, архива и организационной работы.

Новый и. о. заместителя главы Новороссийска в прошлом — майор внутренней службы, ветеран боевых действий. До прихода в администрацию господин Пермяков занимал руководящие должности в СШ «Водник» и в Центре физкультурно-массовой работы.

В Новороссийск приехал в 2020 году из Пермского края. По образованию юрист, также окончил московскую «Академию управления и производства».

Алена Воробьева