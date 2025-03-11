В Новороссийске вывезли с пляжа еще одного мертвого дельфина

С пляжа Алексино в Новороссийске сегодня, 11 марта, вывезли еще одного погибшего дельфина. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Южного внутригородского района Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Южного внутригородского района Новороссийска Фото: Администрация Южного внутригородского района Новороссийска

По информации, распространившейся в социальных сетях, китообразный был еще жив, когда выбросился на берег пляжа Алексино. Очевидцы вызвали волонтеров, но спасти морского обитателя не удалось. В пресс-службе Южного района Новороссийска сообщили, что силами МБУ «Центр благоустройства» дельфина вывезли с территории пляжа.

Накануне, 10 марта, в Новороссийске выбросило мертвого дельфина на пляж Кристалл. Как рассказали в Центре «Дельфа», это уже не первый случай с начала года, когда на берег выбрасывает ослабленных дельфинов. За последние две недели четверых китообразных выбросило на пляжи Новороссийска, Геленджика и Мысхако. Спасти дельфинов не удалось.

Алена Воробьева