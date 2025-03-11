Под Новороссийском очистили от выбросов мазута три пляжа

Три пляжа в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке очистили от выбросов мазута. Об этом сообщает муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Новороссийск Фото: МЦУ Новороссийск

Информация о выбросах мазута на пляжах Новороссийска появилась в социальных сетях. Для оценки санитарного состояния береговой полосы на пляжи в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке выехали сотрудники управления курортов и туризма. Вместе с пользователями пляжных территорий они обнаружили незначительные следы мазута.

Территория была очищена, загрязненные материалы утилизированы. В случае обнаружения следов мазута на пляжных территориях города жителей просят незамедлительно сообщать в чат МЦУ Новороссийска в Telegram-канале.

Алена Воробьева